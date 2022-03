Jodoigne : les feux sont en fonction au carrefour de la N240 à Lathuy/Mélin

Les autorités ont été interpellées à plusieurs reprises et finalement, fin 2019, le bourgmestre annonçait que le SPW avait enfin marqué son accord pour aménager un carrefour à feux. En juin 2021, le chantier a débuté mais malgré les différents aménagements terminés, dont les trottoirs et les pistes cyclables en plus des feux, ces feux n’étaient toujours pas mis en fonction. Voici quelques jours, le bourgmestre avait surpris du personnel du SPW sur place, examinant les lieux avec une mauvaise nouvelle: le marquage et les aménagements ne prenaient pas en compte les bus (entre autres du TEC) qui y circulent. Une erreur préjudiciable dont les autorités communales subissent pleinement les effets puisque de nombreux Jodoignois ont tendance à penser que c’est la Ville qui est responsable de la situation alors qu’elle n’a aucun pouvoir sur ce dossier géré par le SPW.

Mais comme dit l’adage, tout vient à point à qui sait attendre: ce lundi, le SPW a avisé Jean-Luc Meurice de la mise en fonction des feux. Par contre, aucune information sur d’autres travaux qui seraient réalisés dans les prochains jours…