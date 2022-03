Grez-Doiceau tient son plan Climat

Décliné en une trentaine de fiches, le plan Climat grézien dresse une feuille de route à l’horizon 2030 budgétée à hauteur de 4 millions d’euros d’intervention communale dont au moins 1,3 million d’euros subsidiable."Il couvre cinq thématiques principales, indique l’échevin Laurent Francis.Le logement, le transport, les énergies renouvelables, l’éco-exemplarité communale et les adaptations au changement climatique. Pour citer quelques fiches exemplaires, la Commune soutiendra la mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique pour accompagner les projets d’amélioration énergétique des logements sensibilisera aux mesures d’économie d’énergie, favorisera l’électromobilité et les modes doux, et veillera à un meilleur partage de l’énergie (unité de biométhanisation, réseaux de chaleur, communautés d’énergie renouvelable…)."

La Commune elle-même n’est pas en reste. Outre le remplacement de l’éclairage public par du LED déjà en cours, une gestion active du patrimoine bâti et roulant ainsi que la sensibilisation du personnel et des écoliers sont prévus."L’appropriation du plan Climat par l’ensemble des citoyens étant un enjeu crucial pour le succès de sa mise en œuvre, des actions de sensibilisation et d’information suivront prochainement."

«Des réflexions déjà connues…»

Du côté de l’opposition Alliance Communale, on a un regard critique après avoir lu les 164 pages du plan Climat."Il est bien fait, il est complet, dit Marie-Caroline Mikolajczak.Mais ai-je appris quelque chose? Oui, effectivement, il y a des questions que je ne m’étais pas posées. Mais pour l’essentiel, disons 80%, ce sont des réflexions connues, elles avaient déjà été listées, pas de manière aussi détaillée, mais le fond était là. Je me pose la question: combien a coûté en temps et argent la rédaction de ce plan? Les 20% d’éléments neufs valent-ils le budget investi?"