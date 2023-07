Retrouvez nos photos du 40e Jogging des Bouffiols

Sur la plus grande des distances, 12,10 km, Loïc Bombarts s'impose en 45'32". sébastien Chenut et Cédric Agliafero complètent ce podium.

Sur la distance de 4,8 km, c'est Fabrice Pasque qui l'emporte, avec plus de 1'26" d'avance. Il signe pour l'occasion sa 542 victoire de sa carrière. Thibault Cerisier et Sacha Pierard n'ont pas eu l'occasion de rivaliser et montent sur les 2e et 3e marches du podium.