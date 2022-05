Il reste deux journées à disputer pour la Villette en Superdivision. En cette fin de saison, il n’y aura plus d’objectif majeur à atteindre pour les Carolos. Ils sont actuellement quatrièmes et devraient rester à cette position. "Face à l’EBS, avant-dernier, nous ne pouvons pas envisager autre chose qu’une victoire, affirme Lauric Jean, le capitaine de Charleroi. Maintenant, nous ne jouerons pas avec l’effectif au complet." Martin Katchanov ne sera pas présent. C’est donc une nouvelle opportunité pour Xavier Wats de montrer son potentiel. "Il doit prendre confiance en vue de la saison prochaine."

Il faut dire que le jeune Brabançon prendra une place plus importante la saison prochaine puisqu’il sera titulaire et plus réserviste. "J’espère qu’il va bien progresser cet été pour que nous puissions ambitionner une nouvelle saison comparable à celle-ci. Cela dépendra aussi du niveau que réussira à atteindre notre joueur espagnol, Francisco Ruiz-Rodriguez."

Et si l’EBS se sauvait?

Du côté de l’Étoile Basse-Sambre, la fin de saison a pris un tour inattendu. Les Sambriens pourraient prolonger leur bail en Superdivision. Les trois premiers des deux séries de Nationale 1B ont décliné une montée à l’étage supérieur. Seul Aye, quatrième était intéressé par un passage en Superdivision. "Mais il y a eu un problème, précise Francoli Catsampas, le président de l’EBS. Les règlements francophones et néerlandophones ne sont pas pareils. Chez nos voisins du Nord, il est stipulé que si les trois premiers de N1 déclinent, on demande au 9ede Superdivision de rester. Ce n’est pas noté tel quel chez nous. Une assemblée générale nationale a tranché et a validé le texte flamand. Aye a fait appel." Et le verdict est tombé hier matin, confirmant la décision de l’AG. "Nous allons donc accepter l’offre de rester au sein de l’élite."

Mais cela ne plaît pas à tout le monde et certains se sont répandus sur les réseaux sociaux. "Nous sommes insultés. Je rappelle que nous ne sommes pour rien dans cette décision. Et puis, c’est faire injure à mes joueurs que de les désigner comme le 9eindéboulonnable du championnat. Nous pouvons encore nous sauver sportivement. Un nul à la Villette nous permettrait de recevoir Vedrinamur pour un match couperet. Nous serons donc très motivés ce vendredi."