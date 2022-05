Meux: digérer et surtout bien en profiter

WARNANT: Bizimana, Cavillot, Biscotti, Scevenels, Mauclet, Timmermans, Baccarella, Aharrh, Crespin, Fransolet, Mavuba, Dejoie, Biatour, Lomba, Miezal.

MEUX: blessé: A. Rouffignon, Moors, Farikou, A. Baudoin, G. Baudoin; absent: Paquet. La sélection: Paulus, Sleeuwaert, Boreux, Van Hyfte, Gaux, Mathieu, Palate, Coquelle, Smal, Marion, Kinif; Dél. Bajraktari, Dea. Bajraktari, Mazy, Jaspard, Pignolet.

Laurent Gomez s’est mué en psychologue cette semaine à l’entraînement pour tenter de faire passer la pilule. " Oui, j’ai senti le groupe très déçu, tout le monde pensait qu’en terminant deuxièmes, on avait l’avantage du terrain lors du tirage au sort. Hélas, on s’est planté. Les joueurs ne parlaient que de ça cette semaine. C’est dur à encaisser après une saison comme la nôtre. L’ensemble du groupe et tout le club méritaient de faire une belle fête à la maison. "

Malgré la frustration, Laurent n’a pas rangé ses ambitions au placard. " On ne va pas gâcher notre championnat pour ça , insiste le coach des Verts. On va trouver d’autres sources de motivation. L’aspect sportif doit primer et il y a une finale à aller chercher, surtout que nous n’avons pas réussi à battre Warnant cette saison (défaite 0-2 à domicile et partage 1-1 au retour). Et puis financièrement, pour le club, même à l’extérieur, c’est l’occasion de faire une bonne affaire puisque la recette est partagée (2/3 pour le club visiteur). Aller disputer un deuxième match à Tubize ou à Rebecq, c’est excitant ".

Pour jouer les prolongations de cette campagne historique (65 points, 3 défaites seulement) Laurent sera privé d’une des révélations de la saison. " Axel Rouffignon s’est blessé dimanche dernier dans un contact anodin , explique le Flawinnois. Finalement, la radio a décelé une fracture d’un os de la main et il est plâtré. Sa saison est finie. Johan Paquet ne nous accompagnera pas non plus, il vient d’être papa d’un petit Mirko ." Deux absences qui s’ajoutent à celles des frères Baudoin.

Entrouvrir la porte vers la N1

Si les Meutois ont tout sauf l’intention de bâcler ce tour final, ils savent qu’ils seront arrêtés après deux tours maximum, faute de licence . "Mais on voit que les dirigeants mettent des choses en place pour grandir la saison prochaine , se réjouit Laurent. Les réunions se multiplient, notamment pour améliorer nos infrastructures. Cette ambition s’est ressentie dans les discussions avec les joueurs et la direction lors des reconductions. Ils savent qu’ils ne sont pas condamnés à jouer indéfiniment en D2, sans perspective de monter.C’est motivant ".

Meux joue donc ce tour final sans pression, pour du beurre, avant, peut-être, de remettre le couvert l’an prochain. Pour "du vrai" cette fois.