Moins de monde mais plus d’ambiance à Chimay

La précédente édition datant de 2019 (annulation en 2020 et édition virtuelle en 2021), les runners étaient heureux de pouvoir à nouveau traverser la cour du Château, le parc du Prince, l’Aquascope de Virelles ainsi que les bois et forêts de Chimay.

Des minutes au café

Comme ce fut le cas pour les autres manches du Delhalle depuis le covid, la participation a considérablement chuté puisque s’ils étaient 1239 en 2019, ils n’étaient que 700 samedi.

"Nous nous y attendions un peu vu que nous n’avions récolté que 600 pré-inscriptions, relevait Claude Sobry, le président du JACO. Mais il y a de nombreux points positifs comme la participation plus importante des coureurs venus de l’Hexagone vu le nouveau challenge que nous venons d’intégrer et, avec 240 couverts, le souper est une franche réussite. De plus, pour mieux cadrer avec les autres manches du challenge de la Convivialité, nous avons rendu notre course encore plus festive par divers petits éléments comme une fanfare, notamment."

Si certains ont perdu de précieuses secondes (voire minutes!) au Café des Touristes où les attendait un petit remontant, d’autres n’ont fait que le traverser en galopant, comme Abdeslam El Metoui.

Le Marocain, qui s’était déjà imposé dans les trois manches précédentes du Delhalle, était une nouvelle fois au-dessus de la mêlée.

"Ce n’était pourtant pas gagné d’avance car non seulement le circuit, que je ne connaissais pas du tout, est vraiment difficile mais en plus je suis en plein ramadan. Mon objectif est non seulement de gagner le challenge mais aussi toutes les courses qui en font partie!"

Alexander Diaz Rodriguez, deuxième, connaissait lui parfaitement le tracé puisque le Brugeois a déjà inscrit son nom au palmarès à trois reprises. "El Metoui était trop fort. Cette année je ne fais pas le challenge. Ce sera peut-être d’ailleurs la seule manche que je ferai. Je ne pouvais la manquer car c’est vraiment une course que j’adore!"

Un Chimacien sur le podium

Le troisième homme sur le podium est un Chimacien: victorieux à Petite-Chapelle huit jours plus tôt, Elian Groenne n’a probablement jamais été aussi fort. "C’est aussi le sentiment que j’ai. Je suis enfin épargné par les blessures, ceci explique cela. Terminer 3e d’une course aussi relevée c’est comme une victoire. J’étais venu reconnaître le circuit mercredi dernier mais il était plus gras avec les pluies des dernières heures. Je visais ce podium: objectif atteint!" De bon augure pour les 20 km de Bruxelles qu’il espère courir en 1h08. "J’avais fait 1h11 l’année dernière sans préparation."

L’année prochaine on pourrait le voir davantage sur les manches du Delhalle. "Ce challenge pourrait en effet devenir un objectif futur".