Michelbeke 0 - Charleroi 3 (22-25 23-25 20-25)

Dans le premier set, les Carolos ont d’emblée pris les choses en main, allant de 1-5 à 5-10. On pensait les Moncelloises à l’abri à 13-19 mais les Flamandes ont alors effectué une remontée. Finalement, les visiteuses s’en sont sorties malgré un 22-22 plein de suspense. Le deuxième set s’est avéré tout aussi serré dans le score final. Heureusement pour Charleroi, c’est bien encore lui qui l’a emporté sur le plus petit écart (23-25). Le plus difficile restait à faire: concrétiser et faire fructifier le gain des deux premiers sets.

Menées 8-7, les joueuses de Dimitri Piraux ont rapidement repris le large. À 11-14, Michelbeke, qui n’avait pas dit son dernier mot, est revenu à 19-20. Les Dauphines reprenaient les choses en main et concluaient sur la marque de 20-25. Les Carolos comptent actuellement 7 points.