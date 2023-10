Passion de Ligny: une reconnaissance internationale pour André Pesleut

Voilà donc une reconnaissance de l’immense travail réalisé par André Pesleut, metteur en scène historique du Jeu de la Passion de Ligny, cofondateur du rassemblement Europassion et ancien gestionnaire du bulletin périodique Levate.

Résidant en maison de repos, André Pesleut y a reçu une délégation de l’association européenne qui lui a remis le diplôme. André De Munck, président de la Confrérie de la Passion de Ligny et Michel Lefèbvre, chargé de communication, ont accueilli les visiteurs venus notamment d’Allemagne et des Pays-Bas lors de cette réunion informelle, fraternelle et festive. Il n’échappe pas à ces représentants des Passions d’Europe que le sujet sacré inspire fortement et toujours la créativité des metteurs en scène, la ferveur des acteurs et actrices, quasi tous de purs amateurs pétris de conviction.

Aujourd’hui encore, de l’Espagne à la Roumanie, l’Europe compte des dizaines, voire des centaines de représentations de la Passion du Christ. Elles se manifestent par le théâtre (Ligny), par les processions ou la danse. Elles se jouent à l’intérieur des églises ou sur leur parvis, dans des salles célèbres ou des lieux confidentiels, dans des décors fastueux ou dépouillés. Le texte peut être parlé ou chanté, voire dansé. Le public reste sensible et fidèle au message fort porté par ces spectacles.