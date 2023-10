Sombreffe: place aux enfants au milieu des acteurs invisibles de notre société

Au fil des ans, la cellule d’organisation a peaufiné les moindres détails d’un projet éducatif et récréatif pour les enfants âgés de huit à douze ans. À chaque fois, les hôtes (passionnés, professionnels, associations de l’entité) ne ménagent pas leurs efforts pour accueillir les enfants et leur faire découvrir les aspects les plus passionnants de leur métier ou activité. Enfin, n’oublions pas les passe-murailles, ces adultes qui accompagnent les groupes d’enfants et qui veillent à leur sécurité et au bon déroulement des visites.

Les acteurs invisibles de notre société

Cette année, le programme riche et varié des visites est placé sous le thème Les acteurs invisibles de notre société. Com' au resto proposera de découvrir comment fonctionne une ASBL et le rôle des bénévoles et la gestion des vivres. Le bar Les Chachoux est devenu un lieu très apprécié à Sombreffe: il y est possible d’y boire un verre ou d’y manger en compagnie de chats qui sont à adopter.

Pour les jeunes qui aiment la nature, un guide nature et un agent de l’administration communale qui a œuvré à la création de la réserve naturelle Les trois viviers seront des guides indispensables pour la découverte de ce lieu préservé.

Persévérance, respect de soi et d’autrui, voilà des valeurs diffusées par la boxe: un coach expérimenté emmènera les enfants à la découverte de la boxe éducative.

Que produit-on dans une ferme ? Bernard Chaufouraux fera visiter la sienne et détaillera ce qui y est produit. Quant à l’Espace Public Numérique, il invitera les jeunes à créer une histoire à partir d’un montage sur ordinateur. Dix activités sont ainsi au programme et les classiques (comme Radio Quartz, la caserne des pompiers et la découverte du monde des abeilles en compagnie de Robert Lequeux) sont bien entendu présentes.

Il ne faut pas tarder à s’inscrire, les places sont limitées. Pour ce faire: fanny.defossez@sombreffe.be ou 071 11 70 05 (Enfance)