Sombreffe: le réseau points-noeuds pédestre, une première en Wallonie

Cela fait plus d’un an que l’ASBL Sentiers Sombreffois travaille à la conception et à la mise en place d’un réseau points-nœuds pédestre sur le territoire de Sombreffe. C’est aujourd’hui chose faite: le réseau est installé. Il ne reste plus qu’à l’inaugurer et cela sera le dimanche 15 octobre, au Ligny 1815 Museum (rue Pont Piraux, 23).