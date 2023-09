La 15e édition se déroulera en quatorze séances, de l’automne 2023 à l’été 2024, et aura pour thème À l’encre de mon cœur. Martine Eleonor, l’animatrice, comment: "Beaucoup d’entre nous ont l’envie de raconter des épisodes de leur vie, de commenter des photos de quelques mots choisis ou de narrer un voyage. Tout cela nous motive mais par où commencer ? Dans un atelier d’écriture, les propositions de consignes sont un tremplin pour l’inspiration et la présence des autres participants crée une émulation. Certains écrits resteront dans un jardin secret, d’autres pourront être partagés avec des proches ou des amis."

Chaque personne pourra venir avec un projet, une envie ou se laisser guider par les propositions d’écriture. Peu importe l’âge, il suffit d’aimer écrire, d’avoir envie de transmettre des moments de vie, de développer son style et de produire des textes de qualité.

Stimulés par l’énergie du groupe, les participants prendront la plume dans une atmosphère de créativité et de partage, promet l’animatrice.

En plus des aspects liés à l’écriture, cet atelier permet de développer la confiance en soi. Voilà donc un atelier qui intéressera celles et ceux qui ont envie de transmettre leur histoire à leurs enfants et petits-enfants, d’utiliser l’écriture pour se reconstruire après une épreuve: il y a en fin de compte mille et une raisons pour s’y inscrire.