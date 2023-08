Sombreffe : rendez-leur la ligne de bus 147A

Mais ces changements, effectifs depuis plusieurs semaines, ne posent que des soucis aux usagers. Raison pour laquelle Charlotte Daube, Luce Molitor, Isabelle Hanoteau et Caroline Jonckers ont lancé une pétition et un groupe sur les réseaux sociaux: "Mobilisé pour notre mobilité". Une page qui a pris de l’ampleur ces dernières semaines depuis la suppression et le remplacement de la ligne historique. "Car les gens se rendent compte aujourd’hui que les nouvelles ne sont pas du tout adaptées à nos besoins, soupire Luce Molitor. Sur son dépliant, le TEC a titré: “Nouveau réseau imaginé avec vous”. C’est faux, même blasphématoire. Notre avis n’a jamais compté."

Ce qui pose avant tout problèmes, sans rentrer dans les détails, ce sont les horaires. Ils ne collent plus à la réalité des heures de cours des plus petits et grands et ne desservent plus tous les villages sombreffois. Bref, comme le disent les responsables du groupe, c’est le bordel. "Un exemple: si mes enfants loupent le 832 à 16h24 depuis l’école de Gembloux pour rentrer à la maison, ils sont obligés de prendre l’E83. Mais ils ne peuvent monter dans ce bus que s’ils sont en possession de l’abonnement express qui coûte 282 € contre 171 € pour le classique, commente Isabelle Hanoteau. Au moindre couac, s’ils n’ont pas cet abonnement, ils ne peuvent plus rentrer car il n’y a plus de bus 832 ! Ensuite, si mes enfants finissent l’école plus tôt en semaine, ils ne pourront pas utiliser la ligne classique du 832 puisqu’aucun bus n’est programmé ! Dans le pire des cas, il faut utiliser l’express. Sauf que celui-ci, d’où son nom, ne s’arrête que sur les nationales. Les villages sont oubliés par rapport à l’ancienne ligne."

Villages oubliés, pas de trottoir

D’autres éléments viennent s’ajouter à la liste de problèmes et d’inquiétudes: le nombre de bus insuffisants aux heures de pointe, l’absence de sécurisation des abords des routes régionales pour rejoindre certains arrêts de bus à pied, les villages oubliés par le nouveau plan comme Boignée et Tongrinne… "Sombreffe était normalement considérée comme une commune pilote de ce nouveau plan en raison de sa superficie: même si le nombre d’habitants n’est pas important, elle est très étendue, commente Luce Molitor. Les besoins en mobilité sont donc spécifiques d’autant que dans certains villages comme Ligny, il n’y a rien. Nous sommes obligés de quitter nos villages pour aller travailler ou aller à l’école et même acheter du pain. Nous sommes désormais livrés à nous-même. Certains sur notre groupe ont même racheté une voiture alors qu’au départ, nombreux sont ceux qui ont décidé d’habiter Ligny et le coin car nous étions extrêmement bien desservis en transport en commun."

Pour tenter de faire bouger les choses, le groupe a lancé une pétition afin de rétablir l’ancienne ligne. "Ou du moins de trouver une solution", indique Charlotte Daube. Une idée, proposée par un des membres: allonger la ligne 77 Auvelais-Fleurus jusque Gembloux en passant par les villages. "Notre pétition a été signée à 1000 reprises. Nous allons donc contacter un parlementaire wallon pour qu’il interpelle le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry." Le groupe semble plus déterminé que jamais à retrouver sa ligne 147A. Ou du moins une alternative pour satisfaire les besoins en mobilité des Sombreffois.