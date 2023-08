À Ligny, la dernière foire de cristal du pays aura lieu le premier week-end de septembre

La onzième édition de la Foire du cristal et du verre aura lieu ces 2 et 3 septembre, avec une avant-première le vendredi 1er septembre. C’est en mars 2011 que Michel Vanderpypen et son fils Pierre-Michel se sont lancés dans ce défi un peu fou: organiser à Ligny une foire du cristal. Chaque édition confirme d’éclatante manière la raison d’être de cette manifestation: les visiteurs, les collectionneurs et les acheteurs sont au rendez-vous et ils viennent des quatre coins du pays, mais aussi de l’étranger.