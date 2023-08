Redéploiement du réseau TEC à Sombreffe : les revendications du Collège communal

L’objectif annoncé en 2020, par le plan de redéploiement de l’offre de transport public de la Région Wallonne, était d’améliorer l’efficacité du service en créant des lignes Express, en complément des lignes classiques. “Cependant, force est de constater que pour les usagers sombreffois en particulier, il n’en est rien, bien au contraire. La ligne 147a “Gembloux – Tamines” a été supprimée alors qu’elle donnait entière satisfaction et “remplacée” par la ligne Express E83 “Gembloux-Charleroi”. Les lignes scolaires ont été maintenues : il s’agit des lignes 831 “Gembloux-Sombreffe”, 832 “Gembloux-Sombreffe-Ligny” et 833 “Gembloux-Corroy le Château-St Martin-Tongrinne”. Néanmoins, les lignes 831 et 833 ne proposent qu’un seul bus le matin et un seul bus le soir ou le mercredi midi ; tandis que la ligne 832 propose trois bus le matin et trois le soir ou le mercredi midi.”

Pour le Collège, le redéploiement entraîne de nombreux inconvénients pour les usagers de la Commune de Sombreffe, comme notamment : “La suppression de toute connexion directe de Sombreffe et Ligny vers Tamines et la Basse-Sambre via Fleurus ; des tarifs plus élevés pour se rendre à Fleurus et Gembloux, par la ligne Express E83, en dehors des horaires des lignes scolaires ; la suppression de nombreux points d’arrêt de proximité ; l’obligation pour les usagers de se rendre, soit à la Place du Stain, soit à Ligny Sud, soit au carrefour des 4 bras de Ligny ou au Docq, parfois par des routes régionales totalement insécurisées ; des points d’arrêt insécurisés aux carrefours le long des voiries régionales ; l’impossibilité de prendre les premiers trains à Gembloux, en raison de la suppression du passage des bus tôt le matin (le 1er bus vers Gembloux passe à Ligny – gare du Sud – à 6h32) ; de longs temps d’attente à la gare de Gembloux, faute de correspondance entre le bus et certaines lignes de train vers Bruxelles.”

Le Collège communal appuie la proposition de citoyens et de ses représentants à l’OCBM de prolonger la ligne 77 Auvelais-Tamines-Fleurus jusqu’au Docq, en passant par les points d’arrêts habituels de Ligny et Sombreffe. “Cette solution répond à tous les problèmes : en évitant le cheminement dangereux des usagers le long de routes régionales insécurisées, en rétablissant une liaison avec la Basse-Sambre, en permettant une liaison avec les lignes Express, en ayant des bus le samedi et le dimanche, ainsi que les jours fériés.”

Le Collège réitère par ailleurs sa demande de sécuriser les points d’arrêt le long des voiries régionales, surtout ceux du Docq et du carrefour de Ligny. Le Collège réitère également sa demande au SPW de sécuriser les cheminements le long des voiries régionales. Il encourage également la mise en place d’une action concertée entre toutes les communes impactées par le plan de redéploiement du réseau TEC dans la zone Gembloux-Basse-Sambre.