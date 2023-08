Sombreffe: l'hommage à Jean-Pierre Poncin pour ses 80 ans

Les paroissiens étaient venus de Sombreffe, Sambreville mais aussi Wanfercée-Baulet ou encore Louvain-la-Neuve. La fête était en réalité triple: outre ses 80 ans, Jean-Pierre Poncin fêtait ses 56 ans de sacerdoce et son ami, l’abbé André Férard, célébrait également ce jour-là ses 57 ans de sacerdoce. "Lui et moi, nous sommes comme cul et chemise. Nous avons un parcours commun de plusieurs années et nous sommes un duo inséparable dans la paroisse de Boignée", a expliqué l’abbé Poncin. Qui a sans doute eu difficile de ne pas rougir à l’énoncé des nombreux remerciements et témoignages d’affection lui ont été adressés. Une chanson eut même le mérite de résumer sa personnalité.

Une homélie qui a du succès

"Cette communauté, je la connais comme ma famille : j’y ai fait les baptêmes, les mariages et les enterrements", a-t-il illustré. Professeur à Floreffe jusqu’en 2001 ( "j’y ai corrigé les devoirs de quelques journalistes actuels de L’Avenir"), il a ensuite été nommé à Corroy-le-Château, avant de prendre en charge les paroisses de Tongrinne et Boignée.

À 80 ans, pas question de retraite pour l’abbé Poncin. "Vous me voyez rester dans mon appartement ? Je peux encore rendre des services. La communauté paroissiale de Boignée a besoin de moi et j’ai besoin d’elle. Et je ne vais jamais avec des pieds de plomb pour la rencontrer, à l’occasion d’un baptême par exemple."

Jean-Pierre Poncin est connu pour la qualité de ses homélies: il a l’art d’adapter la parole de la Bible à la vie actuelle. Chaque dimanche, il envoie le texte de son homélie à plus de 60 personnes. "C’est la preuve que le message de l’Évangile parle encore en 2023. Je n’en retire aucune fierté", souligne-t-il.