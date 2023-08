Un chapiteau transformé en cathédrale: le festival "Besoin d'art, besoin d'air" accueillera Eric De Staercke à Sombreffe

Avec BJ Scott

À l’initiative de cet événement, on retrouve l’ASBL Créateurs de Moments, qui organise une série de rendez-vous culturels durant l’année, à Sombreffe. Son activité principale reste toutefois ce week-end de festivités, précédé d’une semaine de stage de cirque pour les enfants, organisée par l’école du Festival international du cirque de Namur. Le chapiteau installé pour ces cinq jours d’initiation servira ensuite de salle de spectacle durant le week-end.

Le vendredi 18 août, le festival démarrera à 17 h 30 avec un concert 100 % blues du duo acoustique Black Cat Bone. À 19 h, rendez-vous pour l’un des temps forts de l’événement. Après son succès à Villers-la-Ville, Éric De Staercke transformera le chapiteau en cathédrale, pour réinterpréter le chef-d’œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Un seul en scène étonnant dans lequel le comédien habite les personnages de Quasimodo, d’Esmeralda ou encore de Claude Frollo. Enfin, dès 21 h, le Hemrann Sextet plongera le public dans les années 1930 avec son répertoire jazzy.

Le samedi 19 août, à 17 h 30, Max Vandervorst éveillera la curiosité des spectateurs avec ses objets-instruments, comme le "scoutophone" ou le "saxosoir", dans un conte musical interactif. À 19 h, place au numéro aérien de Iara Gueller, avant l’arrivée de BJ Scott. Accompagnée des Satin Dolls, la coach emblématique de The Voice Belgique s’attaquera aux grandes voix féminines du jazz américain, comme Nina Simone ou Billie Holiday.

Le dimanche 20 août, les enfants seront gâtés avec le groupe Gyrophare ! et sa "Rêves Party", dès 16 h. Puis, place à la danse et la poésie avec la pièce Quand les poissons auront froid, évoquant l’histoire d’amour entre un balayeur de rue et une voyageuse. Enfin, dès 20 h, Karim Baggili présentera son nouvel album, Ocho Manos, s’inspirant des rythmes du Pérou, de l’Europe de l’Est et du Moyen-Orient.

Des produits locaux

Les visiteurs auront donc droit à une grande bouffée de culture, mais pas seulement. Les organisateurs prévoient un bar avec des produits locaux, ainsi que des food-trucks différents chaque soir.

L’entrée d’un jour est au tarif de 9 € pour les enfants de 6 à 16 ans et de 16 € pour les adultes. Le pass 3 jours, quant à lui, est au prix de 20 € pour les 6-16 ans et de 40 € pour les adultes. Accès gratuit pour les moins de 6 ans.

info@createursdemoments.bewww.besoindart.be