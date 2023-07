Redéploiement du réseau TEC: le collège relaie les plaintes des Sombreffois

La suppression des lignes 147a en dehors des lignes scolaires et leur remplacement par une ligne express Gembloux-Charleroi sont source de beaucoup de craintes de la part d’un grand nombre d’usagers habituels du réseau TEC, notamment à Sombreffe. "Le TEC est en train de connaître de grands changements stratégiques pour le moment, explique Laurette Henne, échevine de la Transition à la commune. Ils sont dans une dynamique de promotion à destination des jeunes travailleurs. La preuve avec l’abonnement annuel à 1 € par mois, soit 12 € par an. Mais comme ils n’ont pas de budget illimité, ils sacrifient de petites lignes lentes au profit de lignes Express. C’est exactement le cas de figure qui nous occupe ici."

Sombreffe coupée du reste de la Basse-Sambre

Pour le collège communal, ce redéploiement affecte en de nombreux points la ville et ses citoyens. D’une part, il prive Sombreffe de toute connexion directe vers Tamines et la Basse-Sambre et il représente une diminution du nombre de points d’arrêt dans l’entité.

La population sera obligée de se rendre soit à la Place du Stain, soit à Ligny Sud, soit au carrefour des 4 bras de Ligny. "Certains usagers devront marcher presque deux à trois kilomètres pour trouver leur arrêt, tout ça en bord de route sans aménagement. En cas de pluie ou en hiver, ce sera extrêmement dangereux."

La sécurité mal assurée

Le redéploiement ne donne également aucune solution de sécurisation des points d’arrêt aux carrefours et le long des routes régionales. "Ce n’est pas adapté non plus, les voitures roulent vite. Lors d’un tour du circuit avec le SPW, eux-mêmes nous ont dit qu’il fallait agir, mais le temps de l’administration n’est pas celui des usagers.

En plus, comme il s’agit de routes régionales, la Commune ne peut rien faire pour adapter les arrêts. Elle ajoute: Lorsque les enfants se rendront à l’école, s’ils doivent passer par ces arrêts, je comprends la peur des parents."

Des crrespondances décalées

Ce redéploiement compromet aussi les horaires des navetteurs qui se rendent à la gare de bonne heure. "Selon un nombre d’usagers des TEC, le nouvel horaire ne leur permettra plus de prendre les premiers trains à Gembloux ou alors cela les obligera à des temps d’attente, faute de correspondance entre le bus et certaines lignes vers Bruxelles."

Pourtant, la population de la commune de Sombreffe, et principalement celle de Ligny, a été particulièrement active lors de la participation citoyenne préconisée par la Région. Elle en ressort très déçue car elle a l’impression de ne pas avoir été entendue. "C’est une ligne qui était très utilisée par les habitants de Ligny pour se rendre vers Fleurus, notamment pour le marché du lundi matin."

Le bus à la demande, aussi à Ligny ?

Devant les difficultés soulignées par les habitants de Ligny, le collège propose que l’expérience du bus à la demande puisse également être menée à partir de Ligny afin de desservir tous les points d’arrêt du village.

Il réitère, par ailleurs, ses demandes au niveau de la sécurisation des points d’arrêt, surtout ceux du Docq et du carrefour de Ligny mais aussi du point de vue des informations aux points d’arrêt. "Un toutes-boites est passé, mais il faut que cela se répète, tout le monde n’a pas encore assimilé les changements, ce qui peut créer des confusions, ou autre."

Une motion au conseil

Depuis l’annonce de ce redéploiement, le conseil (par 12 voix pour, 0 voix contre et 7 abstentions) a déjà adressé une motion au ministre Henry, chargé de la mobilité, lors du conseil communal du 16 décembre 2021. Le collège a, quant à lui, constamment relayé, depuis deux ans, les craintes et plaintes de la population, que ce soit au cabinet, au TEC ou à l’OCBM (Office de consultation du bassin de mobilité).

Les actions du conseil ont d’ailleurs permis un passage de la ligne express par Sombreffe centre (Stain) et Ligny (gare du Sud), ce qui n’était pas envisagé au départ, le bus express passant uniquement par les carrefours du Docq et de Ligny. Un bus à la demande a également été créé. Celui-ci démarrera de Sombreffe Poste, et passera par les points d’arrêt des villages de Tongrinne, Boignée, Onoz, Mazy et Bossière pour rejoindre Gembloux. "On serait peut-être même en bonne voie pour le faire partir de Ligny ce qui permettrait de desservir de nouveau ce village très vaste. C’est un début, mais le combat pour la sécurité des usagers est toujours en cours."