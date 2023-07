En octobre dernier, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne avait refusé la demande de permis unique: il manquait au dossier une étude d’incidences sur radars des aérodromes de Beauvechain et Saint-Hubert. Les documents ont depuis été fournis par le promoteur.

Ce projet vise à remplacer, quasiment au même endroit, les six éoliennes existantes (qui font partie des plus anciennes de Wallonie) par six machines de nouvelle génération.

Avec une puissance installée supérieure à celle des éoliennes actuelles, le parc produira entre 40 000 et 45 000 MWh/an. Soit plus du double des 19 500 MWh/an produits actuellement.

Quant à l’impact paysager du parc renouvelé, il reste relativement identique au parc existant, à ceci près que les nouveaux moulins culmineront à vingt mètres de plus que leurs prédécesseurs.

De nouvelles contraintes pour le promoteur

Rappelons que plusieurs contraintes sont imposées dans ce remplacement d’éoliennes. Ainsi, alors qu’aucune mesure de compensation n’existait pour le parc actuel, les exploitants du parc renouvelé devront mettre en place et maintenir 1,5 hectare de prairies fleuries, plus 6 hectares de couvert nourricier (céréales) et de bandes enherbées permanentes en faveur des oiseaux des plaines agricoles, ainsi que 290 m de haies vives en faveur des oiseaux des milieux bocagers.

Chaque turbine sera équipée d’un module d’arrêt automatique lorsque des conditions de sortie favorables aux chauves-souris sont réunies. Les valeurs limites de bruit en période de jour ne devraient jamais être dépassées, et un bridage spécial est prévu pour la nuit. Un suivi acoustique post-construction sera effectué afin de s’assurer que ces valeurs limites sont effectivement respectées.

Toutes les éoliennes seront équipées d’un shadow-module qui permet de stopper la rotation des pales – et donc de l’ombre mouvante qui en résulte – dès que les valeurs limites sont dépassées (30 min/jour, 30 h/an).

Une éolienne entre les mains des citoyens

Originalité du projet, une participation citoyenne est mise en place. La coopérative Nosse Moulin a négocié avec les développeurs pour qu’une des six futures éoliennes soit exploitée de manière autonome par les citoyens, pour les citoyens. La coopérative s’est associée avec l’association Aux Pales Citoyens composée à 100% de Sombreffois qui connaissent la vie associative, les défis énergétiques de la commune. Ils prendront en charge la réalisation de la finalité sociale à Sombreffe.

Contacté ce vendredi, Nicolas Schul, président de Nosse Moulin, s’est réjoui de la rapidité de la décision: "Pour certains dossiers, il faut des années entre le début de l’enquête publique et la décision finale". " Nous serons particulièrement attentifs au respect des contraintes concernant les nuisances sonores", souligne par ailleurs le président.