Sombreffe rejette le schéma de développement territorial, "Qu’est-ce que c’est encore que ce bidule ?"

Il y a un peu plus d’un mois, une enquête publique avait été lancée pour permettre aux citoyens de consulter les points importants de ce SDT. À Sombreffe, seules deux personnes s’y sont intéressées. "C’est tout de même lamentable. Cela en dit long sur les processus de consultation et de participation du gouvernement wallon", a commenté le bourgmestre Étienne Bertrand, lors du dernier conseil communal. Avant de déplorer "l’urgence de la procédure" et sa date de clôture fixée au 14 juillet, soit au début des vacances d’été.

La "mise à mort" de Boignée et Tongrinne ?

Le conseil a donc remis son avis, ce mardi 18 juillet. Au nom du collège, le bourgmestre a regretté le fait que ce schéma n’attribuait que deux centralités à la commune. "Les villages de Tongrinne et Boignée sont exclus de ces pôles, alors qu’ils abritent 30% de la population sombreffoise. Cette vision risque de provoquer une rupture de la cohérence urbanistique entre villages, des problèmes de mobilité, un déclin démographique, une accentuation de cités-dortoirs. On regrette aussi que la zone commerciale du Docq ne fasse pas partie d’une centralité."

Même constat du côté de l’opposition. "Qu’est-ce que c’est encore que ce bidule ?, s’est demandé Marc Laloux (DéFI), exaspéré. Le SDT n’est-il pas la mise à mort progressive de Boignée et Tongrinne ? Une machine à créer des 'ghettos' appelés progressivement à disparaître ?" Le conseiller a ainsi mis en lumière cette règle visant à répartir le bâti à raison de 75% dans les centralités et 25% ailleurs. "Cette situation pourrait être considérée comme discriminatoire, puisque des dossiers urbanistiques seront potentiellement traitables différemment." Marc Laloux craint également "une dérégulation du marché immobilier".

Écolo à contre-courant

Si le SDT a finalement été rejeté par le conseil, il ne l’a pas été à l’unanimité. En effet, Écolo s’est positionné contre ce rejet. "Les centralités peuvent encore être modifiées. Et on pourra toujours construire dans les petits villages", s’est défendue Danielle Hallet. "Tout n’est pas parfait, mais on peut adapter le schéma à la réalité communale", a ajouté Valérie Thaens.

Présente dans le public, la députée régionale et présidente d’Écolo Sombreffe, Valérie Delporte, a, quant à elle, tenu à s’exprimer après le conseil, sur l’avenir de Boignée et Tongrinne: "Dire que ces villages vont vivre un déclin démographique est absurde. Il y aura toujours autant, si pas plus, de familles dans nos villages qui pourront envoyer leurs enfants dans leur école."

Elle a continué : "Nous ne voulons pas faire de Tongrinne et Boignée une zone semi-urbaine comme le sont déjà les centres de Sombreffe et Ligny. Par contre, Sombreffe et Ligny pourront accentuer leur attractivité, tout en améliorant le cadre de vie et en préservant ou créant des infrastructures vertes. "