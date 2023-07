Sombreffe: de futures balades pédestres grâce aux points noeuds

Il s’agit d’un système de balisage qui permet de créer une infinité de ballades dédiées à chacun. Imaginez un filet de pêche déployé sur un territoire: un nœud du filet correspond à une intersection de sentiers ou de route. Sur le terrain, un poteau points nœuds indique la direction pour rejoindre un des nœuds liés. Les mailles du filet correspondent à la route ou au sentier qui relie deux points nœuds. Il est donc question de se déplacer de nœud en nœud en suivant les mailles ou plutôt en suivant les panneaux indicateurs. Pour faciliter les repérages, chaque croisement de sentiers ou chemins, appelés points nœuds, est identifié par un numéro unique. Un parcours se crée en connectant plusieurs points nœuds.

60% de réalisés début juillet

"Après de nombreuses péripéties, nous avons enfin reçu toutes les autorisations nécessaires à la mise en place de ces points nœuds pédestres, a rappelé Dominique Bousman au nom du groupe Sentiers 5140. Les commandes de matériel ont été faites en mai dernier et les différents éléments fabriqués ou imprimés ont été réceptionnés à la mi-juin. Nous avons alors organisé et planifié les équipes d’installation."

L’ASBL Sentiers sombreffois est en train de planter les panneaux dans toute la région de Sombreffe, Ligny, Tongrinne et Boignée. Actuellement, 270 panneaux sur 467 sont installés, soit près de 60%. "Nous espérons que tout sera terminé pour la fin de l’été, a précisé Dominique Bousman. L’inauguration officielle est prévue le 15 octobre." Le projet est soutenu par un budget communal de 20 000 € et comprend 70 km de balisage, 62 points nœuds, 467 panneaux de fléchage et la mise en place d’un site internet, des plans papier et des panneaux de village pour permettre aux usagers de créer leurs propres circuits. Ce réseau sera également ouvert aux communes voisines.

Contact: Dominique Bousman 0495 26 21 87 – sentiers5140@gmail.com