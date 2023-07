Le mardi 4 juillet, quelques heures avant de mettre la clé sous le paillasson pour des vacances bien méritées, la petite école communale de Boignée ouvrait ses portes pour accueillir l’école de la vie de Betty Batoul, femme de paix et auteure de nombreux ouvrages engagés. Ce sont les élèves de 3 et 4 primaires qu’elle rencontrait, munie de sa casquette messagère d’espoir et de son livre Dis papy, c’est quoi ton jeu ? publié aux éditions Un Coquelicot en hiver.

©EdA

L’objectif de ce livre est de sensibiliser les jeunes à l’abus des tablettes et jeux vidéo pour les reconnecter aux relations humaines et à la solidarité sous forme de jeu. Puisant quelques exemples concrets dans le livre jeunesse qu’elle a écrit, elle a rapidement noué le dialogue avec les enfants. Dis papy, c’est quoi ton jeu a permis de dire à quel point il faut prendre soin de nos aînés, passer du temps avec eux, car la vie a une date de péremption.

La nécessité d’avoir un rêve

"On a tant de choses à apprendre d’eux qu’il est vraiment dommage de les éloigner autant de la vie des gens actifs", a-t-elle précisé. Durant cette rencontre, Betty Batoul a aussi partagé son parcours et ses rêves de petite fille, réalisés aujourd’hui, un exemple qui lui a permis d’insister sur la nécessité d’avoir un rêve, un but, pour mieux avancer et dépasser les obstacles de la vie.

Chaque élève a pu s’exprimer, partager son rêve comme celui d’être un jour cycliste sur le tour de France, footballeur au Réal de Madrid ou vétérinaire, mais aussi ouvrir un refuge pour les animaux, faire le tour d’Europe, aller vivre au Kenya, écrire et publier des mangas, revoir son papa…

Des élèves attentifs qui ont posé beaucoup de questions ©EdA

Comme toujours, le temps a passé trop vite avec des élèves charmants, attentifs, réactifs, posant plein de questions. La rencontre s’est terminée par la traditionnelle photo souvenir, la remise des jolis dessins que les élèves avaient réalisés pour l’auteure et une séance de dédicaces car plusieurs d’entre eux souhaitaient repartir avec le livre dédicacé.

Et, avant de refermer la porte de la classe, Betty Batoul a dit combien elle avait été heureuse de retrouver ces moments de partage qu’elle n’avait plus connus depuis le Covid.

Infos et contact: www.coquelicotenhiver.com