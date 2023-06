Un public international aux Napoléoniennes de Ligny

Cette année, plusieurs milliers de visiteurs ont participé aux commémorations de Ligny, des visiteurs provenant de pays étrangers, comme l’Angleterre, la France et la Suisse et bien entendu de Belgique. En ce qui concerne les visiteurs belges, les Hennuyers et Namurois représentaient 67%, tandis que 20% provenaient de Flandre et de Bruxelles.

"La mission principale du Ligny1815Museum est de mettre en avant l’histoire et le patrimoine lié à la bataille", a rappelé Benoît Histace. Les initiatives sont nombreuses, non seulement lors du weekend historique napoléonien, mais aussi durant toute la saison touristique, que ce soit au musée, sur le champ de bataille et lors d’évènements thématiques.

Développer le tourisme de mémoire

Ainsi, par exemple, Visitsombreffe, le syndicat d’initiative, développe au sens large le tourisme de mémoire, axe fort à Sombreffe avec une campagne de communication importante et ciblée au niveau local, régional et international.

"Le public est en recherche d’animations vivantes permettant une immersion dans le passé, a constaté le directeur du Ligny1815Museum. Une manifestation où le caractère humain, convivial et familial prend tout son sens, mélangeant des activités pour les plus jeunes et le partage de connaissances par les passionnés en uniformes."

Partenaire fidèle lors des évènements du Ligny1815museum, l’ASBL 1er régiment des chasseurs à pied de la garde Impériale de Ligny poursuit pour sa part son évolution et s’efforce de recréer le plus fidèlement possible la vie d’un régiment de l’époque en se basant sur des éléments matériels (uniforme, mobilier, armement, attitude…)

Au-delà de l’aspect historique, les retombées économiques de tels évènements sont importantes pour les commerces et entreprises locales: brasseurs, restaurants, imprimerie, location de sanitaires, sonorisation, location de chapiteaux, hôtels et chambres d’hôtes, objets souvenirs etc.