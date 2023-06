Sambreville - Sombreffe: graver sa remorque gratuitement pour mieux la retrouver

Le rendez-vous est fixé Rue de la spinette 33/C à Sombreffe, sur parking de la société CMG, en face du Recyparc entre 9h et 16h. L’accès est libre, ouvert à tous les citoyens et le service est gratuit. "En cinq minutes, nous graverons un numéro d’identification sur le timon de la remorque. Pourquoi ce service et pas un autre ? Car cette mesure décourage les voleurs. Ils risquent d’être facilement repérés lors d’un contrôle fortuit sur la route."

Autre aspect positif et non des moindres: les forces de l’ordre pourront identifier son véritable propriétaire. "Lorsque nous récupérons une remorque volée sur notre territoire, nous éprouvons des difficultés à retrouver son titulaire car nous n’avons aucun indice. Si personne ne se manifeste après six mois, elle devient propriété de la Commune. Si une remorque est volée à un Liégeois, il est rare que celui se manifeste aux commissariats de Tamines et Sombreffe…" Ce n’est pas comme une voiture qui porte, par exemple, un numéro de châssis. "Les véhicules non automatisés en dessous de 750 kg, même s’ils sont déclarés, ne font pas l’objet d’une immatriculation auprès de la DIV."

Si la police mène ce type d’action, c’est parce que les vols repartent à la hausse. "Nous remarquons que nous revenons au même taux qu’avant la crise sanitaire. En 2019, il y a eu 13 vols de remorque à Sambreville et Sombreffe. Pour les cinq premiers mois de 2023, nous en comptons déjà six."

Le nombre de vols dans les habitations est également en augmentation. "Car les citoyens sont moins présents chez eux qu’en période de crise sanitaire. Raison pour laquelle nous invitons les citoyens à faire preuve de prudence et de vigilance grâce, notamment, ce type de mesure."