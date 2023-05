Sombreffe: les inscriptions aux plaines sont ouvertes

Le prix a été fixé à 35 € la semaine de 5 jours et par enfant et à 28 € la semaine de 4 jours (pas de plaine de jeux le 21 juillet) et par enfant. Ce prix comprend les garderies du matin et du soir ; les éventuelles activités extérieures (une fois par semaine) et les collations du matin et de l’après-midi. Attention: les enfants doivent apporter leur pique-nique et leur boisson de midi. Les inscriptions sont réalisées exclusivement en ligne sur le site https ://sombreffe.guichet-citoyen.be.

Les personnes qui ne disposent pas d’un accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés pour s’inscrire en ligne peuvent contacter le service Cohésion sociale qui est à leur disposition pour inscrire leur/leurs enfants sur cette plateforme en ligne au 071 117 004 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et le mercredi après-midi de 13h à 15h30) ou via cohesionsociale@sombreffe.be)