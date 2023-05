Boignée (Sombreffe) : gros nettoyage de route après une perte de chargement

Mercredi vers 10h, un semi-remorque circulant sur la RN98 en direction de Ligny a freiné en urgence car un conducteur lui a coupé la route à hauteur de l’usine Sita. Une partie de son chargement, de la pulpe de pomme de terre, s’est retrouvée sur la route. Des conducteurs, venant de l’autre sens, n’ont pu l’éviter. Ils ont roulé sur l’importante quantité de pulpes de pomme de terre, l’imprégnant dans le tarmac. Les pompiers de la zone Val de Sambre, dirigés par l’adjudant Dimitri Vancauwenberghe, ont été appelés sur place ainsi que le SPW transport et la société Sotraplant. Les policiers de la zone Samsom ont dévié la circulation en direction de Ligny car la chaussée est devenue extrêmement glissante. Pour preuve: un motard a perdu le contrôle de son deux-roues et a été légèrement blessé. Les pompiers, venus avec deux citernes de grande capacité et une autopompe, ont répandu du solvant moussant afin de nettoyer au maximum la chaussée tandis que les ouvriers du MET et de Sotraplant ont passé le camion brosse afin de dissiper au maximum la pulpe. L’intervention s’est clôturée dans le courant de l’après-midi.