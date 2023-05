Sombreffe – Le refuge pour chevaux Équi Rêve en péril : “Il nous reste de quoi tenir 2 à 3 mois” (vidéo)

Il en coûte jusqu’à 700 € par mois pour un seul cheval. Et le refuge accueille actuellement 23 chevaux et poneys.

Notre reportage en tête de cet article.

Equi rêve - Refuge de poney et Chevaux - Nadège Lebon ©Jason Frimpong

Si les dons ont diminué ces derniers mois, c’est principalement à cause de la crise actuelle. Chacun se replie sur ses dépenses essentielles et, malheureusement, le mécénat n’a plus la priorité pour beaucoup. Ce que Nadège comprend très bien. Mais la réalité économique de son asbl est dans le rouge. “Les quelques dons que nous avons reçus ses derniers jours suite à notre SOS nous permettent de tenir encore quelques semaines. Mais la survie de notre refuge est engagée aujourd’hui parce que nous n’avons pas les fonds nécessaires pour poursuivre notre mission de sauvetage. “

Cette mission consiste à venir en aide aux animaux maltraités, négligés, les remettre sur pied, physiquement et émotionnellement. Le refuge emploie pour cela quatre personnes, en comptant sur une équipe de bénévoles dévoués. Si Nadège tente aussi de replacer les animaux dans des familles d’accueil, leur âge et leur état de santé ne facilitent pas l’adoption. Souvent, ils sont là jusqu’à leur mort naturelle.

La réponse de la ministre Tellier

Nous avons interpellé le cabinet de la ministre ECOLO Céline Tellier (Nature, Environnement, Bien-être animal, Forêt, Ruralité). Voici sa réponse : “Il n’existe pas d’aide structurelle pour les refuges – quels que soient les animaux qu’ils accueillent. Par contre, il est possible pour eux de recevoir des subventions en répondant aux appels à projet et autres types d’aides.”

Le refuge Équi Rêve a en effet reçu des aides ponctuelles ces dernières années mais celles-ci sont loin de permettre de pérenniser l’activité. Il reste donc l’appel aux dons pour espérer maintenir l’activité et permettre à ces chevaux et poneys une fin de vie la plus agréable possible.