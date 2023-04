Sombreffe : la nature au cœur du jardin de Mathurin à l’école des 2 Châtaigniers

Toutes les mains de l’école se sont mobilisées pour rendre cette partie de pelouse plus vivante. Il y a, au centre de cet espace délimité, un espace de lecture avec des rondins de bois pour s’asseoir. "Les enfants ont mis la main à la pâte. Ils ont étalé la paille, retiré les mauvaises herbes, placé le gravier, les copeaux… Nous les avons même équipés avec des brouettes et de vrais outils de jardinage. Nous avons aussi la chance d’avoir nos ouvriers qui nous ont filé un beau coup de main. Nous avons également été conseillés par les étudiants de l’Institut technique horticole de Gembloux pour le choix des plantations." Les parents ont également donné un coup de main. "Sans oublier Christian Merveille qui a composé une chanson pour l’occasion ! "

Inauguration le 19 mai

Tout autour, différents ateliers ont été créés pour éveiller les sens des enfants et les sensibiliser à la nature. "Il y a un sentier pieds nus, une aire de pique-nique, un hôtel à insectes et même une spirale à épices. C’est l’occasion d’éveiller les papilles et de se rendre compte de ce qu’on aime… ou pas (rires) ."

Ce qui est génial avec ce projet, c’est que les enfants peuvent quitter leur chaise, sortir des murs de l’école. "Jeudi, puisqu’il faisait beau, les institutrices ont organisé un atelier lecture, jeux de société, massage. C’est l’occasion aussi de découvrir tous les insectes du jardin à l’école."

Cette création, sensible et respectueuse de l’environnement, sera présentée le vendredi 19 mai aux parents des enfants et l’ensemble du corps professoral. "Et après cette inauguration, nous présenterons un spectacle dans le cadre du projet PECA (NDLR: parcours éducation culturelle et artistique) sur le thème, évidemment, de la nature."

Après avoir réalisé une balade contée dans le parc de la Serna à Jumet, les élèves ont travaillé avec l’artiste et peintre Astrid Lambeaux et la conteuse, Cécile Crispin, pour créer une petite pièce de théâtre. "Les enfants ont également mis la main à la pâte. Ils ont créé l’affiche du spectacle, les décors et même leurs costumes. Elle sera présentée aux parents juste après l’inauguration du jardin." L’occasion, aussi, de sensibiliser les plus âgés au respect de la nature et l’environnement.