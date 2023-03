Sombreffe: extinction des feux à minuit sauf le weekend

En qualité de gestionnaire de réseau de distribution sur le territoire sombreffois, ORES a soumis à la Ville trois options visant à économiser la consommation d’électricité ces prochains mois. La première option consiste à allumer les lampadaires au coucher du soleil et les éteindre au lever. La deuxième implique une extinction générale de minuit à 5 heures du matin, chaque nuit. La troisième vise une extinction de minuit à 5 heures du matin, seulement du lundi au vendredi, et un éclairage nocturne chaque week-end et jour férié.

"Quand tout est éteint, ça n’arrange rien"

Si le collège était d’avis de privilégier la deuxième option dans un premier temps, le bourgmestre Étienne Bertrand (absent du collège lors de cette discussion) a consulté le point de vue du chef de Corps de la police. Ce dernier a préconisé la troisième option pour des raisons de sécurité routière.

"La raison climatique et financière est une chose. La raison de sécurité publique en est une autre", a déclaré le bourgmestre lors du conseil communal de ce 27 mars, suivant la suggestion du chef de corps. "Il est important d’éclairer les week-ends, car de nombreuses manifestations vont de nouveau avoir lieu dans les villages."

Le retour de ces rassemblements implique forcément une circulation nocturne plus dense et fatalement, des risques d’accident. "Il y a trois semaines, un accident mortel a eu lieu au rond-point de Ligny, a rappelé Étienne Bertrand. Quand tout est éteint, ça n’arrange rien."

Les conseillers ont donc été invités à voter pour la troisième option, celle de l’extinction de minuit à 5 heures du matin, du lundi au vendredi, et de l’éclairage nocturne les week-ends et jours fériés. La proposition a été acceptée, mais pas à l’unanimité. Philippe Leconte et Catherine Keimeul (Ci-LdB) ont chacun émis un vote défavorable, tout comme les trois conseillers Écolo, Valérie Thaens, Danielle Hallet et Éric Van Poelvoorde. Ce dernier a notamment souligné l’importance du "défi énergétique" actuel.

Un règlement de stationnement qui dérange

Un citoyen sombreffois, Xavier De Wouters d’Oplinter, a interpellé le conseil communal à la fin de la séance. ©ÉdA

Une interpellation citoyenne a animé la fin du conseil communal de ce 27 mars. Le Sombreffois Xavier De Wouters d’Oplinter a été invité à prendre le parole au sujet d’un nouveau règlement de stationnement qui affecte les habitants des rues Gustave Fiévet et Tienne de Mont. Selon le riverain, ce règlement précédé d’une période d’essai de six mois n’a fait l’objet d’aucune "consultation préalable". Un stationnement alternatif par quinzaine et un marquage au sol fait de lignes discontinues posent notamment problème.

Xavier De Wouters d’Oplinter a également déconstruit les raisons de ce règlement avancées dans un arrêté de police: permettre une circulation plus douce, augmenter le nombre de stationnements et empêcher le mauvais stationnement. Si le bourgmestre Étienne Bertrand s’est défendu sur certains points, il préconise à présent d’attendre l’analyse du Service Mobilité de la commune.

Une nouvelle vie pour l'ancien terrain de foot

À cet endroit, se trouvera prochainement un jardin public. ©Commune de Sombreffe

L’échevine de la Cohésion sociale Laurette Henne a levé le voile sur l’initiative qui bénéficiera du budget participatif communal 2022. Ces derniers mois, les habitants de la commune ont été invités à voter pour leur projet préféré parmi dix options, via une plateforme en ligne. Au total, 394 votes ont été comptabilisés. 120 voix ont été émises en faveur du projet de jardin public sur l’ancien terrain de foot de Sombreffe, comprenant la plantation de 50 arbres. Budget de l’opération ? 25 000 €.

Un montant identique à celui du budget participatif. Arrivé en tête des votes, ce projet fut donc le seul vainqueur du scrutin.

Le local de l’Unité Scoute arrive en deuxième position, devant la liaison cyclable Boignée-Gare de Ligny. Les projets non retenus pourront à nouveau être présentés l’année prochaine. Celui du jardin public doit être réalisé d’ici 2025.

Ce résultat a été approuvé à l’unanimité, malgré certaines réserves. Éric Van Poelvoorde (Écolo) a notamment fait part de sa "frustration" quant à la défaite des autres candidats, suggérant un changement dans le règlement. "Il y a peut-être d’autres leviers à actionner pour leur éviter de perdre un an avant de se représenter." L’échevin Jonathan Burtaux (IC-MR) s’est, quant à lui, exprimé sur l’utilité du projet retenu: "À mon sens, ce terrain doit avoir une autre portée en plus de la plantation de 50 arbres. À la base, il est destiné à une zone d’équipement communautaire. Par ailleurs, j’insisterai sur les contraintes d’entretien. Il ne faudrait pas qu’elles viennent trop largement dépasser le budget de 25 000€."