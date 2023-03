Sombreffe: une réserve naturelle pour favoriser la biodiversité

Situé à l’extrémité de la rue Croix Brûlée, ce site des Trois Viviers a été inauguré dimanche, en présence des autorités communales et du ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Agriculture Willy Borsus. Des animations gratuites (observation de la mare, promenades) à destination des petits et grands étaient organisées toute la journée par le Contrat Rivière Sambre et Affluents et la Régionale Natagora Hesbaye Ouest.

Un travail de longue haleine

Cela faisait des années que la Commune de Sombreffe tentait de développer ce site. Déjà bien avant, au Moyen Âge, les propriétaires du château fort y avaient décelé la présence de viviers. En 1990, l’échevin André Holsbecks prenait enfin conscience du potentiel de l’endroit, en plantant des arbres sur la parcelle nord. Dix-huit ans plus tard, un autre bosquet et des saules venaient enrichir le lieu. En 2009, sous l’impulsion du conseil communal des enfants et du collège, des mares avaient été recreusées par une société privée.

Voyant cet espace s’endormir peu à peu, le collège avait décidé d’en reprendre la gestion en 2019, de mettre fin aux baux à ferme et d’y créer une réserve naturelle. Pari réussi: aujourd’hui, sur ce terrain de trois hectares, se trouvent 140 mètres de haie, 100 mètres de taillis, 37 plants d’arbres, un observatoire, une petite passerelle au-dessus du ri et des panneaux didactiques. Les mares ont été recreusées, la prairie a été clôturée pour y accueillir des moutons et le chemin autour du site a été rouvert.

"Les différents travaux ont eu lieu entre 2021 et 2022, et certains viennent tout juste de se terminer, a indiqué l’échevin de l’Environnement, Pierre Mauyen. Bon nombre de ces aménagements ont été réalisés par des sociétés privées, sur base de marchés publics. D’autres ont été élaborés par nos ouvriers communaux."

Notons que le projet a été mené en grande partie par Frédéric Vansimaeys, responsable de l’environnement à la Commune et architecte de jardin.

Chacun apporte sa pierre à l’édifice. Si la Ville a déboursé 49 000 € pour ces travaux, elle a aussi reçu le soutien de la ministre de la Nature Céline Tellier, à travers son programme Yes We Plant qui vise à planter 4000 km de haies et/ou 1 million d’arbres en Wallonie.

Un subside régional de 10 000 €, via l’appel à projets BiodiverCité, a également contribué au financement de l’opération. "Il faut à la fois penser globalement et agir localement, a déclaré le ministre Willy Borsus, lors de l’inauguration. La biodiversité est en déclin. Mais les Communes et associations sont des acteurs incontournables pour mettre en œuvre des politiques de préservation et de restauration."

Accompagné de l’échevin de l’Environnement et des différents porteurs du projet, le ministre a été invité à apposer une pierre calcaire le long de la mare. Un geste symbolique et légèrement périlleux au vu du talus glissant. Plusieurs pierres ont ainsi été assemblées. Elles permettront aux batraciens de s’y réchauffer au soleil, une fois les beaux jours arrivés.

Une vocation pédagogique

À l’avenir, Natagora devrait gérer le site via un bail emphytéotique. La réserve naturelle aura surtout un but pédagogique, notamment à destination des écoles de la région qui souhaiteraient y organiser des activités d’éveil à la nature.

Une exposition au complexe sportif

L’inauguration de la réserve des Trois Viviers s’est déroulée dans le cadre d’un partenariat avec la Province de Namur relatif aux Journées de l’eau 2023. Par ailleurs, une exposition baptisée «Histoires d’eau : le patrimoine hydraulique en province de Namur» et sa déclinaison locale sont à voir les 22, 25 et 26 mars, de 14h à 16h30, au complexe sportif local.