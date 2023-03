Sombreffe : chez Veolia, il y a du recyclage sous le matelas (photos et vidéo)

Dans le commerce, une enseigne l’a même sacré roi. Le matelas, pierre angulaire de la chambre à coucher, tout le monde en conviendra.

Derrière la machine, des hommes doivent encore intervenir pour récupérer les mousses et le latex. Les ressorts, eux, sont mécaniquement arrachés aux textiles. ©EdA

Très récemment, le géant du recyclage et de la valorisation des déchets, Veolia Belgique, multinationale d’origine française, nous a contactés.

"Savez-vous que la seule et unique unité belge de démantèlement automatisée de matelas se trouve sur notre site de Sombreffe ?" Ah ? Autrement dit, celle-ci est exclusive en ce qu’elle propose une boucle complète du recyclage de matelas.

L’investissement, dans le cadre d’une joint-venture – 50 % à charge de Veolia et les 50 autres de RMB (Recyc Mattress Belgium) – pèse 400 000€. L’unité est opérationnelle depuis presque un an. Un temps de rodage suffisant pour être en mesure de communiquer sur les performances chiffrées de ce process industriel.

On promet que vous y penserez ce soir en regagnant vos draps.

Rencontre avec le manager du site de Sombreffe, Dimitri Bertholet, qui nous détaille tous les rouages de cette longue machine de tri automatisée et ergonomique.

Le site de Sombreffe a été retenu pour avoir été pionnier. "Le dépeçage des matelas, on l’a initié en 2015. Six personnes s’y adonnaient, mais manuellement. On en recyclait 70 000 par an", explique le manager.

À l’abri de l’eau

Ce gros investissement ne pérennise pas seulement l’activité, il dope les capacités de traitement: ils sont à présent dix opérateurs à jalonner les étapes du processus grâce auquel le nombre de matelas traités a explosé: de 70 000 à… 500 000 unités annuellement.

Dans le parc économique de Sombreffe, l’unité de démantèlement des matelas (dont on voit à l’avant-plan les balles de mousses et latex prêtes pour l’expédition) représente un investissement de 400 000€. ©EdA

Signe de fierté: les milliers de matelas usagers échouant à Sombreffe, toute la population belge s’est couchée dessus. D’Arlon à la Côte belge en passant par Bruxelles.

Les centaines de lots sont acheminées vers Recyc Mattress Belgium par les intercommunales après leur collecte dans les parcs à conteneurs.

C’est la grande nouveauté de 2023: l’obligation de reprise des matelas, depuis janvier.

La place limitée au sein des parcs, colonisés par les conteneurs à gros déchets, a amené Veolia à développer un prototype de box plus petit mais étanche, parce que le matelas est un déchet fragile qu’il faut garder à l’abri de l’eau, de l’humidité et de la poussière. "Plus le déchet est sec et propre et plus il est valorisable", explique Marion Clisson, de Veolia.

Le camion collecteur active ensuite une puissante presse ayant la capacité de compacter entre 6 et 7 tonnes de mousse, latex et ressorts.

Quand on pénètre le hangar dévolu à l’activité, la première image est à elle seule saisissante: une grue s’attaquant à une montagne de matelas en débandade, qui les attrape un par un de sa pince pour les déposer sur un tapis roulant. Début de parcours et fin de partie pour ces nobles matières qui ont recueilli notre sommeil sans démériter.

D’abord, la détection du cœur de matelas: selon qu’il soit à ressorts bruts ou ensachés, ou en latex, il ne prend pas la même direction. Seules deux lignes sont possibles: la métallique ou la mousse. Les deux types appellent de la main-d’œuvre humaine sitôt le matelas mécaniquement incisé par une scie automatique. Juste derrière, deux hommes, en combinaison blanche et masque anti-poussières sur le nez, récupèrent les matières. "Le système d’aspiration des poussières représente le tiers de l’investissement", précise le manager. Les différentes matières extraites sont conditionnées en balles, puis acheminées chez des partenaires principalement belges.

Les mousses en polyuréthane et latex sont recyclés par l’industrie automobile, en rembourrage de sièges. On en trouve aussi dans les tapis de gym. Le secteur des bâtiments les réinjecte dans les matériaux d’isolation thermique et acoustique. Les ressorts, eux, rejoignent le circuit classique de recyclage des métaux. Ce qui n’est pas recyclé est incinéré et valorisé en production d’électricité. "Intervenir sur l’entièreté de la chaîne de valeur, de la collecte au recyclage, contribue à préserver et optimiser les ressources – le tout presque entièrement en Belgique", conclut Nicolas Germond, CEO de Veolia Belgium et Luxembourg. Le progrès au service de l’environnement, il y en a sous le matelas.

1 million de matelas/an

Annuellement, les Belges jettent 1 million de matelas. La chaîne mécanisée de Sombreffe a la capacité de démanteler 50 % de ce nombre. Les 500 000 autres matelas sont soit recyclés par des concurrents de Veolia, plus modestes, en mode manuel, ou dans les pays limitrophes.

200 000 T/an

Veolia a trois métiers, dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et donc des déchets. Plus précisément, il consacre son expertise dans la gestion énergétique des bâtiments, le traitement et l’épuration de l’eau, et enfin la collecte et le recyclage des déchets. Veolia Sombreffe, sur une superficie de 12 ha, recycle plus de 200 000 T de déchets par année, tous types confondus.

Un box étanche et breveté

Dès 2015, le petit box étanche développé par Veolia et breveté commence à se répandre dans les parcs à conteneurs. En Province de Namur, c’est l’intercommunale BEP (Bureau économique) qui est à la manœuvre. Bien avant la Wallonie, la Flandre et Bruxelles ont imposé la reprise des matelas, ce qui explique pourquoi le site de Sombreffe s’est lancé dans cette activité de recyclage dès 2015, avec le succès que l’on sait.