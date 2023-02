Sombreffe vote une motion pour Olivier Vandecasteele

Détenu dans des conditions inhumaines

Pour rappel, le travailleur belge Olivier Vandecasteele a été arrêté le 24 février 2022, de façon arbitraire par les autorités iraniennes. Depuis lors, l’ambassadeur belge n’a obtenu que sept visites consulaires sous haute surveillance. Olivier Vandecasteele a informé les services consulaires qu’il avait comparu devant un tribunal, à l’insu des autorités belges locales et de ses avocats iraniens, que son "avocat" désigné par le tribunal n’a jamais pris la parole pendant son "procès", et qu’il a été condamné pour toutes les charges retenues contre lui, sans avoir été autorisé à se défendre. Le Belge est toujours à l’isolement complet depuis plus de 300 jours et est détenu dans des conditions inhumaines. "Au-delà du soutien à notre compatriote injustement emprisonné, c’est le symbole que représente ce combat qui est important, à nos yeux, à savoir la lutte pour notre liberté et la lutte des Iraniens et Iraniennes qui se battent dans la rue pour obtenir plus de droits. Et nous en profitons pour encourager tous ceux qui ne l’ont pas encore fait à signer la pétition lancée par Amnesty international," a conclu Françoise Halleux.