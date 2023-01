Le bourgmestre de Sombreffe menace d'assigner en justice les modérateurs d'une page Facebook

Mais le calme semble avoir disparu. Le bourgmestre de Sombreffe est monté au front, sortant la grosse artillerie. Étienne Bertrand n’y est effet pas allé par quatre chemins: "Il me semble avoir demandé et insisté pour que le site ne devienne pas un défouloir de critiques et de haine vis-à-vis du travail communal. Y a-t-il encore moyen de travailler sereinement à Sombreffe sous la pression permanente de citoyens qui revendiquent uniquement la défense de leurs intérêts privés et qui n’ont plus aucune conscience de l’intérêt général et collectif ? Je te rappelle que vous êtes responsables comme modérateurs de l’atteinte à l’image des services communaux et de police qui ont travaillé sur ce dossier particulier et responsables des amalgames, critiques infondées […] Devons-nous aller jusqu’à assigner les modérateurs devant le juge pour non-respect de la charte déontologique de votre site ?"

La rue Gaie ne l’est plus

Le modérateur auquel Étienne Bertrand s’adressait a retiré de cette page la Lettre ouverte aux habitants de Sombreffe, écrite par un citoyen de Ligny et qui a donc suscité l’agacement du bourgmestre. Une publication à laquelle Étienne Bertrand, par sa vive réaction, a donné encore plus d’ampleur. Des citoyens s’envoient la lettre, tandis que DéFI et Écolo se sont fendus d’un communiqué de presse s’emparant de la problématique.

Alors, que disait cet habitant de Ligny dans sa lettre ouverte aux habitants ? " Depuis la mise en place du nouveau plan de mobilité dans le village, nombreux sont les commentaires et réactions négatifs. Mais un endroit particulier est particulièrement affecté: il s’agit de la rue Gaie, que certains qualifient désormais d’autoroute ou de périphérique de Ligny. Cette rue a vu sa circulation tripler depuis quelques jours et le nombre de véhicules qui l’empruntent journellement avoisine les plus ou moins 400 ; en effet pas moins de 7 rues ont été déviées par la rue Gaie. Outre les vibrations importantes dues aux passages répétés des camions, camionnettes, voitures avec remorques, l’inconfort sonore (qui s’étend de 6 heures du matin jusqu’à 22h) s’accompagne d’un problème de sécurité important. En effet, cette rue très étroite ne dispose pas sur une partie conséquente de trottoirs adéquats. Certains sont dans un état déplorable et non praticables.

[…] Les inconvénients ne touchent pas nos élus, qui ne sont impactés ni par les déviations, ni par des problèmes de stationnement ; ce plan de circulation n’a fait l’objet d’aucune enquête préalable auprès des habitants, tant sur l’établissement des sens uniques que sur l’emplacement des stationnements. Et celui-ci a débuté, comme par hasard, juste avant les vacances de Noël. L’excuse d’une période d’essai de six mois ne leurre personne et est simplement destinée à faire avaler la pilule et à calmer les mécontents. " Voilà un large extrait du commentaire posté par cet habitant de Ligny sur Internet. Cela valait-il la réaction du maïeur ? Celle-ci semble un peu disproportionnée.

Écolo et DéFI sur la même longueur d'ondes

Ils ne parlent pas toujours d’une même voix, mais Écolo et DéFI sont cette fois sur la même longueur d’onde : «Nous rappelons que les modérateurs sont de simples citoyens, bénévoles, qui passent beaucoup de temps à gérer la page pour qu’elle reste conviviale et utile à ses membres. L’ancienne et la nouvelle équipe de modération avaient ensemble rédigé une charte qui guide leur travail et donne des balises aux membres pour leurs posts. La modération a toute son importance pour nettoyer insultes, discriminations, publicités intempestives, etc. Malheureusement, à Sombreffe, et ce n’est pas la première fois, les modérateurs ou membres de la page subissent des pressions venant de l’autorité communale. L’épisode de contestation citoyenne contre le projet padel avait vu certaines personnes recevoir des menaces de poursuites judiciaires de la part de la Commune et signées par le bourgmestre.»

Quant aux modérateurs, ils précisent : «Tous les trois, nous souhaitons que la page soit un lieu convivial où le débat et l’échange d’idée sont les bienvenus, tant que le respect est présent et aucun de nous ne s’était imaginé qu’on nous menacerait d’être trainés en justice pour avoir laissé les citoyens exprimer leur mécontentement.»