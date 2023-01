Avec deux ans de retard, noces d’émeraude pour Radio Quartz

Il suffit de jeter un œil en arrière pour mesurer le chemin parcouru et les obstacles franchis par cette radio depuis sa création. C’est le 9 janvier 1981 que Roland Berghmans, Jacques Theys et Marc Van Reit lancent la première émission avec le désir et la volonté de s’intégrer localement et régionalement à la vie active et culturelle de toutes les communes des environs.

Une dizaine d’animateurs

Depuis cette date, Radio Quartz a surmonté les ans et les embûches pour être aujourd’hui une radio de qualité, reconnue par les professionnels et écoutée par des dizaines de milliers d’auditeurs, par la grâce de l’internet, qui permet une présence 24h sur 24 et 7 jours sur 7: oui, le 93.9 FM a toujours bon pied bonne oreille. Brye, Fleurus, Ligny et enfin Sombreffe: tels les cailloux du Petit Poucet, les studios de Radio Quartz ont parsemé la géographie locale pour finalement s’implanter définitivement à la rue Gaston Fiévet. C’est là que de nombreux bénévoles, tous motivés jusqu’aux bouts des ongles, animent la première radio indépendante de la région. Aujourd’hui, qui dit Radio Quartz dit une dizaine d’animateurs à la tête d’une émission spécifique et cinq personnes qui prennent en charge les aspects administratifs et techniques. Dans un environnement économique devenu délicat, les administrateurs de la radio ont voulu faire preuve de sobriété à l’occasion de cet anniversaire.

Une pensée pour le cofondateur

"Nous sommes tout à fait indépendants et nous ne voulons solliciter nos partenaires et sponsors qu’à bon escient, a déclaré Patrick Gracefa. Nous avons une aide communale pour les locaux occupés et c’est appréciable. Pour le reste, nous restons prudents en ces temps difficiles." Une prudence qui n’exclut pas une certaine ambition. Après une présence en FM et sur internet, les responsables de Radio Quartz suivent attentivement le dossier de la DAB, qui est qualifié de radio du futur. La radio des trois provinces souhaite aussi accentuer son ancrage dans les communes phares de son rayonnement, comme Sombreffe, Sambreville, Fleurus, Gembloux et Villers-la-Ville. Avec la visite du bourgmestre de Sombreffe, Étienne Bertrand, et de plusieurs membres du collège, les responsables de la radio ont compris que les autorités communales de Sombreffe souhaitaient poursuivre le soutien donné depuis de nombreuses années. Enfin, toutes les personnes présentes ont eu une pensée pour Roland Berghmans, disparu voici un an. Si c’était la première fois qu’un anniversaire se déroulait sans sa présence physique, il était à coup sûr présent dans toutes les têtes et particulièrement dans celle de Katia, sa fille, administratrice de Radio Quartz.