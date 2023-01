Sombreffe: une rave party mobilise de gros moyens la nuit du réveillon

Soirée de réveillon hyper-festive et en grand format, samedi soir, sur le territoire de Sombreffe, mais clandestine. Que ce rassemblement drainant particulièrement un public de très jeunes gens anti-système n’ait pas été déclaré, c’est le principe d’une rave party, ou d’une free party, qui cherche à se produire en pleine nature ou dans des lieux déserts. Ses participants s’y imbibent généralement d’alcool et s’y abreuvent de musique violente underground, genre techno et hardcore. Ils recherchent la transe psychédélique ou juste une défonce bien festive.