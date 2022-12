Sombreffe: un conseil communal prévu le 29 décembre!

À Sombreffe, c’est plutôt l’expression stakhanovisme qui semble inspirer les autorités communales. Une envie de productivité à la base du conseil communal prévu le 29 décembre. Une date qui a fait réagir des groupes de l’opposition. "Après avoir eu trois conseils communaux en juillet, en voilà un le 29 décembre. Étienne Bertrand, notre bourgmestre, va sans doute plaider que la continuité du service public est essentielle, a réagi Marc Laloux (DéFI). Je rappelle qu’initialement ce conseil était prévu le 22 décembre. Force de constater que la plupart des Communes essaient de respecter la trêve, mais à Sombreffe, c’est non. Si la majorité était novice, cela pourrait se comprendre. Mais nous avons affaire à des briscards de la politique. J’espère que la majorité fera en sorte que tous ses élus soient bien présents !"

Du côté du groupe Écolo, la réaction est identique et c’est aussi l’incompréhension qui s’affiche. "Je pense à tous les élus qui prennent leur mandat de conseiller à cœur, qui préparent correctement le conseil en analysant les points de l’ordre du jour dans les détails, via les notes reçues et sur le site communal, afin de voter correctement ces points en âme et conscience. Je trouve cette manière de fixer, déprogrammer et refixer les dates, pas très correcte." Et Éric Van Poelvoorde de rappeler que les élus Écolos ne veulent pas être considérés comme des presse-boutons, mais bien comme des citoyens qui prennent le temps et l’énergie d’effectuer correctement leur travail. "Décidemment, à Sombreffe, le respect des conseillères communales et conseillers communaux ne semble pas être une valeur partagée par certains membres de la majorité, hélas", a-t-il conclu.