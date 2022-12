Sombreffe : des points-noeuds pédestres en 2023

Les point-noeuds, c’est un système de balisage qui permet de créer une infinité de balades balisées à la disposition de chacun. Si les points-nœuds cyclistes existent et continuent à se développer en Wallonie, les points-nœuds pédestres n’existent pas encore dans notre région. Ils sont cependant bien implantés en Flandre et dans les cantons de l’Est. Ce projet est donc novateur en province de Namur.

De nombreux objectifs

Imaginez un filet de pêche déployé sur un territoire: un nœud du filet correspond à une intersection de sentiers ou de route. Sur le terrain, un poteau indique la direction pour rejoindre un des nœuds liés. La maille du filet correspond à la route ou au sentier qui relie deux points-nœuds. Une balade consiste donc à se déplacer sur le filet, de nœuds en nœuds, en suivant les panneaux indicateurs. Créer sa balade avec des points-nœuds est un jeu d’enfant, chaque croisement étant identifié par un numéro unique.

À Sombreffe, les objectifs de ce réseau de points-nœuds sont nombreux, comme répondre à une demande croissante de circuits balisés piétons, proposer une solution de balisage durable et évolutive, offrir des distances adaptables à l’infini aux différents publics, promouvoir le patrimoine constitué par les sentiers et la cohésion au sein de l’entité en facilitant l’itinérance entre les quatre villages de l’entité ou encore étoffer l’offre touristique sur le territoire communal.

À la recherche de bénévoles

Le projet, qui va donc devenir réalité et qui est soutenu par un budget de 20 000€, comprend 70 km de balisage, 62 points-nœuds, 435 panneaux de fléchage et la mise en place d’un site internet, des plans papier et des panneaux de village pour permettre aux usagers de créer leurs propres circuits.

Ce réseau sera également ouvert vers les communes voisines.

"Les relevés de terrain étant déjà finalisés, place maintenant aux achats de matériel. Début 2023, la mise en place effective commencera par la pose des piquets manquants par le service Cadre de vie", a expliqué Dominique Bousman, au nom de Sentiers sombreffois.

Après la pose des derniers piquets, l’étape suivante sera le placement des panneaux le long des itinéraires balisés. Pour cela, le groupe Sentiers sombreffois cherche des bénévoles.

sentiers5140@gmail.com