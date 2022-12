Sombreffe: un marché de Noël au Ligny Museum

Au programme ? 1000 m² d'exposants, d’artisans et d’articles cadeaux, un manège et des grimages pour les enfants, des concerts et le Père Noël. Les artisans et exposants proposeront des bijoux, des sculptures sur bois et sur pierre, de la poterie réalisée et décorée sur place, de la vannerie ou encore de la pâte à sel. Les gourmands trouveront leur bonheur avec du miel, des escargots, du vin de fruits, du fromage à la truffe et tous les produits dérivés à base de truffes ou encore du nougat.