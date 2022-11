À Sombreffe, les habitants exposent leurs crèches

Les crèches déposées par les habitants resteront visibles jusqu’au dimanche 11 décembre: ensuite, ces crèches seront au centre de la fête de Noël au domicile de leurs propriétaires. Cette année, ce sont une soixantaine de crèches qui garnissent une dizaine de tables dans l’église de Sombreffe. "Ce n’est pas un concours de la plus belle crèche, ont souligné les membres du conseil de fabrique. Le but de cette animation paroissiale est de partager des crèches personnelles, celles qui se retrouveront dans la décoration des maisons. Peu importe leur origine, leur forme, elles sont aussi bien souvent les témoins d’une histoire de famille."

Toutes les crèches sont les bienvenues, des plus petites aux plus imposantes. Elles sont exposées avec le prénom, le village d’origine du propriétaire et son âge s’il s’agit d’un enfant.

Ici, ce sont les écoles de Tongrinne et de Boignée qui exposent leurs réalisations, celle de Boignée se distinguant car réalisée en majorité avec du papier. Là, c’est la crèche du jeune Lucas, âgé de cinq ans. Là encore, une crèche originaire du Burundi. Luc Jamoulle participe aussi à cette initiative paroissiale en exposant deux crèches, l’une réalisée par sa maman en 1943 et l’autre par son oncle Jean, l’année suivante. "Chaque crèche a une âme, celle de celui qui l’a faite", a souligné Luc Jamoulle.

Les crèches seront visibles à l’église de Mont à Sombreffe entre 14h et 17h, le mercredi 7 décembre, les samedis 3 et 10 décembre et les dimanches 4 et 11 décembre.

Luc Jamoulle 0472 36 34 66.