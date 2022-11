Sombreffe : 20 jours pour booster la sexualité du couple

Charlotte Leemans, sexologue et psychologue clinicienne, coordinatrice du centre de consultation Psycho-Sexo de Ligny et de la clinique de la sexualité du Grand Hôpital de Charleroi, propose un calendrier de défis romantiques et sexuels pour couple.

"Ce calendrier nous permet de rester vigilants quant au fait qu’il est important de conserver du temps pour son couple. Ce calendrier de défis à relever jour après jour, pendant une période de 20 jours, a pour but de suggérer des idées. Il sera peut-être à l’origine de nouvelles découvertes pour certains, ou bénéfiques à la (re)découverte d’expériences pour d’autres", annonce-t-elle dans son cabinet situé sur la place de Ligny. Elle resserre d’entrée de jeu l’objectif de ce calendrier visant à réenchanter ce plaisir majeur de l’existence. "Ne nous trompons pas: il n’a nullement la prétention de définir ce qu’est une" bonne "sexualité. Son objectif est de donner aux couples des idées et de leur proposer de prendre un temps imparti afin de les réaliser. Certains défis ou suggestions pourraient ne pas convenir. Libre à chacun et chacune de ne pas les réaliser, ou encore mieux de les adapter."

Cinq types de défis

Par les temps qui courent, révélateurs de nombreuses agressions sexuelles médiatisées commises par des hommes de pouvoir, Charlotte Leemans saisit cette sortie originale de librairie "pour rappeler à quel point le consentement est important pour une vie affective et sexuelle épanouie." Cela va sans dire, une sexualité heureuse postule une fête entre deux personnes, et non d’une seule.

La sexologue souligne également que la pauvreté du répertoire sexuel des couples constitue un des freins à la satisfaction sexuelle et conjugale.

"Nous avons tendance à reproduire souvent la même chose. Notre routine a des composantes confortables et agréables, mais ce calendrier nous propose de la pimenter durant une période", complète-t-elle.

Le calendrier est autant teinté de romantisme que d’invitations à déjouer les codes de la sexualité. Il propose chaque jour des petites attentions à avoir l’un envers l’autre, afin de nourrir le couple et les jeux sexuels. Il comprend donc 20 défis à réaliser par les couples.

Un exemple ? Choisissez une musique sur laquelle vous pourriez danser un slow avec votre partenaire. Au moins vous portez de vêtements, au mieux c’est. On vous laisse bien sûr imaginer la suite. Chaque défi repose sur les cinq grands courants de la psychologie: le systémique (l’aspect relationnel), le comportemental (basé sur les comportements), le cognitif (basé sur le mental, l’intellectualisation et les pensées), le corporel (basé sur les ressentis du corps) et enfin l’historique (basé sur l’histoire et le vécu).

À mettre sous le sapin

L’ordre des défis n’a aucune importance mais ceux-ci sont présentés sous une forme équilibrée afin de varier les activités. Le couple reste néanmoins libre de les adapter à ses envies et à son propre rythme.

Le contenu de ce calendrier ne sort pas des grimoires de Cupidon. Il résulte d’une étude réalisée dans une université belge (Stas & Leemans, en 2022), qui a interrogé 146 couples âgés de 18 à 72 ans. Selon la même étude, les couples ayant participé à ce calendrier ont vu leur satisfaction conjugale et sexuelle augmenter sur du long terme.

Sortant à un mois des fêtes de fin d’année, cet inspirant calendrier, de quoi épicer les soirées les plus longues de l’année, trouvera sa place sous le sapin. Soyons fous, il pourrait remplacer le calendrier de l’Avent ou faire office de cadeau idéal à s’offrir entre amis ou entre couples afin de célébrer une date anniversaire ou, tout aussi indiqué, pour bien commencer, au réveillon du nouvel an, au milieu des cotillons, une coupe de champagne à la main.

Le calendrier des défis romantiques et sexuels pour couple coûte 19 €. Il est disponible sur www.calendrier-couple.be ou à la librairie partenaire Graines de vie, Chaussée de Charleroi 17 à 5140 Sombreffe.