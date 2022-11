Alors que le jour allait se lever, mercredi, vers 7 h, les pompiers de la zone Val de Sambre aux ordres du lieutenant Mehdi Akal ont été de nouveau appelés pour une reprise de feu dans la villa en partie sinistrée la veille au soir.

Les hommes du feu sont arrivés sur place quelques minutes plus tard, et mis en retard par des ralentissements causés par la grève dans les parages du zoning – ce qui nous disait-on sur place, n’a pas changé grand-chose au triste sort de l’habitation –, l’embrasement était généralisé et toute la maison en proie aux flammes dans des volutes de fumées opaques.

Plusieurs lances à eau ont été mises en action pour apaiser l’intensité de l’incendie qui, cette fois a détruit l’entièreté de la villa. Cette dernière devra être démolie au vu du sinistre.

La reprise du feu a été très virulente et pourrait paraître suspecte. Deux équipes de police ont bloqué une portion de rue durant l’intervention qui s’est terminée vers 10 h 30 du matin. Le labo de la PJ namuroise doit inspecter les lieux prochainement avec un chien pisteur pour écarter toute thèse criminelle.

Mardi, dans la soirée, les trois occupants (un enfant, son papa et sa grand-mère) avaient été relogés chez des proches.