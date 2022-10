Sombreffe : trois marches pour découvrir la campagne

Créé en 2019, le groupe Sentiers Sombreffois a pour objectif de participer concrètement, avec les citoyens et l’ensemble des acteurs concernés, à la préservation, la revalorisation et la sauvegarde d’un réseau de chemins et sentiers cohérent sur l’entité de Sombreffe. En 2021, il est devenu éTAPlocale, nom donné à un groupe de personnes qui s’active pour la cause piétonne, pour l’entité de Sombreffe. Avec octobre qui pointe le bout de son nez dans le calendrier, c’est pour Sentiers sombreffois l’occasion de proposer son rendez-vous immanquable: la participation à la Semaine des Sentiers. Organisée par Tous à Pied, la Semaine des Sentiers est, d’une part, l’occasion d’expliquer pourquoi les petites voiries sont importantes pour la mobilité et la biodiversité, et, d’autre part, de montrer toutes les initiatives qui permettent de les protéger et de les valoriser. Ce rendez-vous aura lieu ce dimanche 16 octobre de 8h à 16h à Sombreffe. Les participants seront invités à la découverte des campagnes au fil de trois marches fléchées: 4 km (accessible PMR et poussettes), 5 km et 10 km.