Les Playmobil sont de retour au Ligny 1815 Museum et font le tour du monde

Après une 1re édition couronnée de succès en 2019, cette nouvelle exposition est le résultat d’une immense passion nourrie par Dominique Béthune. Originaire de la région parisienne, c’est un collectionneur passionné. Cette passion est née alors qu’il était enfant et qu’il trouvait que le Père Noël ne lui apportait pas suffisamment de Playmobil. Quand sa fille est née, elle a eu droit au fil des ans à son lot de Playmobil. Et voilà près de quinze ans que Dominique se consacre à cette passion. Quand un thème n’est pas abordé par le fabricant, il n’hésite pas à déshabiller ses Playmobil et avec l’aide d’amis qui dessinent et impriment en 3D, il refait les costumes souhaités.

Cette exposition de Ligny sera une belle occasion de découvrir des modèles uniques liés à l’histoire napoléonienne, mais pas uniquement car d’autres périodes y seront représentées. Dominique Bethune proposera près de 10 m de matériel et des milliers de pièces de Playmobil divisées en neuf scènes historiques. Cette deuxième édition proposera une nouvelle fois un voyage à travers le temps avec une grande partie consacrée à Napoléon. Les passionnés pourront découvrir des créations réalisées en 3D, inédites puisque des nouveautés sont annoncées spécifiquement pour le Ligny 1815 Museum. Cerise sur le gâteau, les accès à l’exposition et au musée sont compris dans le même prix.

Des scènes inédites sont annoncées pour cette deuxième expo ©EdA

Benoît Histace, directeur et coordinateur de l’exposition 0477 473 871 ou Amandine Rinchard, chargée de communication 0488 038 031.

Du 15/10 au 6/11, 6 €/adultes, 5 €/seniors, 4€/étudiants, 4 €/groupes et 3 €/enfants de 6 à 11 ans. En dessous de 6 ans, l’entrée est gratuite.