Des propos que le bourgmestre de Sombreffe, Étienne Bertrand, ne peut admettre. "Je n’ai pas l’habitude de réagir à tous les articles de presse qui se montrent critiques vis-à-vis de la gestion de la commune de Sombreffe. Mais si aujourd’hui je réagis, c’est que je crains qu’à la lecture de certains articles, une petite musique insidieuse s’incruste dans l’esprit de quelques lecteurs. Musique qui leur dirait: à Sombreffe, le collège prend parfois des libertés avec la légalité. C’est faux."

Plus que le choix du responsable de l’école, Marc Laloux (DéFI) estimait que le collège n’avait pas le droit de mettre un point supplémentaire à l’ordre du jour du conseil communal du 29 août concernant l’appel à candidature pour désigner le futur directeur de l’école de Tongrinne. Il ajoutait que le collège (composé du bourgmestre et des échevins) a contourné la loi en soufflant le point à un conseiller de la majorité, Luigi Gaggioli. En sa qualité de conseiller, il avait le droit d’ajouter un point supplémentaire le jour même du conseil.

"La loi a été respectée de A à Z, martèle Étienne Bertrand. Si cela n’avait pas été le cas, vous pensez bien que le directeur général, garant de la légalité, n’aurait pas permis l’ajout de ce point."

Pas de CV requis en politique

Le bourgmestre rappelle que le DG a d’importantes responsabilités au sein d’une Commune, à commencer pour le respect de la loi et qu’il n’est nullement inféodé au bourgmestre ou au collège. "On peut ne pas être d’accord avec la loi mais il faut la respecter. Marc Laloux poursuit sa politique d’acharnement en introduisant un énième recours en annulation de ce point supplémentaire passé au conseil communal. C’est son droit, je le respecte et laissons donc la tutelle apprécier celui-ci."

En terminant son analyse sur la forme, Étienne Bertrand a fait un mea-culpa, paraphrasant Georges Duhamel qui écrivait: "il n’existe qu’une seule carrière pour laquelle il n’est pas nécessaire de présenter même un simple certificat, et c’est la carrière politique.""La démocratie permet à chacun d’être élu dans un conseil communal. Chacun avec ses qualités et défauts. Luigi Gaggioli, comme Marc Laloux, comme vous, comme moi. Avec ou sans diplôme. Avec le recul, d’un point de vue déontologique, je regrette de ne pas avoir fait une remarque à Monsieur Laloux concernant son a priori concernant les capacités de Luigi Gaggioli. Chaque élu a droit à la parole, quel que soit son bagage."