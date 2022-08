Sombreffe : des riverains opposés au terrain de padel manifestent avant le conseil communal

Outre l’impact négatif sur le paysage, ces Sombreffois craignent les nuisances sonores que pourrait susciter cette activité, à mi-chemin entre le squash et le tennis, si elle était installée à proximité d’habitations.

Pour rappel, c’est au printemps 2021 que les autorités communales ont été sollicitées par un entrepreneur de la région souhaitant développer un tel projet sur ce site repris en zone d’équipement communautaire. En janvier dernier, après un long débat, le conseil communal a pris un accord de principe pour l’octroi d’une emphytéose sur l’ancien terrain de football. Dans l’opposition, les groupes Écolo et IC-LdB ont voté contre.

Après deux mois d’affichage, un seul candidat – l’entrepreneur qui avait déjà des vues sur le terrain – s’est manifesté. D’aucuns, comme le gérant du padel du Bois du Loup, qui vient d’investir tout récemment, s’interrogent sur la séquence. En mai dernier, dans nos pages, celui-ci évoquait au sujet de la mise à disposition d’un terrain communal pour le développement d’une activité privée, une forme de"concurrence déloyale."

Après une large pétition envoyée aux services communaux il y a quelques mois, c’est donc une nouvelle vague d’opposition citoyenne qui a déferlé ce lundi soir sur le dossier. Pour sa part, le Collège communal a réagi par un communiqué diffusé sur la page Facebook de la commune.

"Les autorités communales ont été informées d’une série d’informations erronées diffusées durant tout le week-end sur la page Facebook non officielle intitulée "Sombreffe, mon village" au sujet d’un projet de Padel sur le territoire de la Commune, commencent-elles. Contrairement aux informations diffusées et abondamment relayées, le Collège communal tient à préciser que le dossier est toujours actuellement à l’instruction et n’a pas fait l’objet de décision des autorités communales."Et d’ajouter:"De même, le Collège précise qu’aucun point relatif au Padel n’était inscrit à l’ordre du jour du Conseil communal de ce 29.08.2022."Affaire à suivre.