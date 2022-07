Sombreffe: 45 minutes de retard pour certains élus, pas de quorum, pas de conseil

Il n’en a cependant rien été: les cloches de l’église de Sombreffe n’avaient pas encore sonné pour marquer 20 heures que le conseil s’interrompait faute de participants. Sur les bancs de l’opposition, certains sièges étaient vides dès le départ (vacances, travail), il en allait de même sur ceux de la majorité. Après l’approbation du procès-verbal de la séance précédente, des décisions de la tutelle et la présentation du plan triennal du contrat de rivière, le conseil s’est arrêté définitivement. Car si Benoît Vandenschrick, le président du CPAS, arrivait avant l’entame du point 4 pour renforcer les rangs de la majorité, l’arrivée de Philippe Ruquoy, chef de groupe IC-MR (majorité) était trop tardive et coïncidait avec le moment où les conseillers de l’opposition regagnaient leurs véhicules. En effet, constatant que le quorum requis pour tenir le conseil communal n’était pas atteint, Marc Laloux (DéFI) se levait et quittait la salle, imité par les autres membres de l’opposition, emmenés par Philippe Leconte (CI-LdB) et Éric Van Poelvoorde (Écolo).

L’opposition veut montrer qu’elle est là

"Le ROI du conseil communal est clair à ce sujet, déclarait après coup l’élu DéFI. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le conseil communal s’arrête automatiquement. Nous avions pourtant fait preuve de patience en attendant plus de trois quarts d’heure. Que faut-il penser de deux membres importants de la majorité qui, sans raison, ont plus de 45 minutes de retard? Et fallait-il tenir conseil au moment où beaucoup sont en congé? La majorité a très mal géré cet agenda et nous lui avons rappelé que l’opposition compte." Philippe Leconte tenait le même genre de propos: "Si d’aucuns en doutaient encore, voilà la preuve que l’opposition existe et qu’elle a droit au respect. Nous aussi nous pouvons utiliser les armes de la légalité. La majorité n’a récolté que ce qu’elle a semé. "

Cet incident n’était sans doute pas au goût de ceux qui attendaient une décision concernant le marché de services relatif à la gestion du portefeuille d’assurances. Une décision qui, selon certaines sources, était déjà attendue pour la fin mai. Vendredi, à 16h30, le bourgmestre Étienne Bertrand n’avait pas répondu à notre sollicitation pour sa réaction concernant ce couac.