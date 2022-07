Des points-noeuds à Sombreffe pour une infinité de promenades: le groupe Sentiers 5140 appelle aux votes

Imaginez un filet de pêche déployé sur un territoire: un nœud du filet correspond à une intersection de sentiers ou de route. Sur le terrain, un poteau points-nœuds indique la direction pour rejoindre un des nœuds liés. La maille du filet correspond à la route ou au sentier qui relie deux points-nœuds.

Une balade consiste donc à se déplacer sur le filet, de nœuds en nœuds, en suivant les mailles, les panneaux indicateurs. Créer sa balade avec des points-nœuds devient alors un jeu d’enfant. En effet, chaque croisement de sentiers ou chemins, donc appelés points-nœuds, est identifié par un numéro unique. Un parcours se crée en connectant plusieurs points-nœuds. Ce projet va créer 60 km de chemins balisés avec 50 points-nœuds et plus de 500 panneaux directionnels. Un planificateur d’itinéraire en ligne est prévu et permettra de construire cette nouvelle balade en fonction des envies des promeneurs. Pour ceux qui le souhaitent, les cartes papier classiques resteront encore disponibles.

Les votes pour le projet sont cruciaux

Si les points-nœuds cyclistes existent et continuent à se développer en Wallonie, les points-nœuds pédestres n’existent pas encore dans notre région. Ils sont bien implantés en Flandre et dans les Cantons de l’Est. Ce projet est donc parmi les pionniers en Province de Namur et le groupe de citoyens Sentiers Sombreffois est convaincu qu’il inspirera d’autres communes.

Les objectifs de ce réseau de points-nœuds sont nombreux, comme répondre à une demande croissante de circuits balisés piétons, proposer une solution de balisage durable et évolutive, offrir des distances adaptables à l’infini aux différents publics, promouvoir le patrimoine constitué par les sentiers et la cohésion au sein de l’entité en facilitant l’itinérance entre les quatre villages ou encore étoffer l’offre touristique sur le territoire de Sombreffe.

À la suite de la première sélection, le projet de Sentiers sombreffois a été retenu parmi les 21 projets qui sont maintenant soumis au vote citoyen. "Ce vote sera décisif car il compte pour 60% dans la décision finale", souligne Sentiers sombreffois. Plus que jamais, il a besoin d’une mobilisation des usagers de nos sentiers.

La procédure à suivre pour voter pour ce projet est reprise sur le site www.sentiers5140.be/voteprovince