Sombreffe: ils ont reconstitué la bataille de Ligny (photos)

Comme le faisaient les soldats, ils se désaltèrent dans des gobelets en étain, manipulent cruches de grès et chandeliers d’argent sur lesquels la cire a dégouliné abondamment.

Devant les tentes où la paille fait office de matelas, le chaudron du dernier et frugal repas fume encore, viandes et légumes mélangés. Pas de frites bien sûr.

Pourquoi consentent-ils à dormir ainsi, à la fraîche, sous une seule couche de tissu? "Mais ici, c’est du luxe, s’exclament Philippe Julien et Gilles Mulliez, respectivement caporal et soldat du 12ede ligne, un régiment historiquement basé à Sedan, dans les Ardennes françaises.

"La paille, c’était seulement pour les officiers. Les soldats, eux, des paysans trapus, se tenaient à six dans une petite tente, quand ils ne dormaient pas où ils pouvaient, sous les arbres ou près du feu."

Dure, cruelle, absurde, la vie de soldat d’un empereur expansionniste et s’en va-t-en guerre, car réduite à servir de chair à canons, à baïonnettes et à fusils. Du reste, on savait déjà les contours de l’enfer que pouvait être une marche forcée de 40-45 km par jour, avec 20kg de paquetage dans le dos et un fusil de 7 kg sur l’épaule.

"Les conscrits étaient tirés au sort, et ils s’engageaient pour… 15 ans, s’ils en revenaient" , commentent les deux Français. Ils mouraient écharpés sur le champ de bataille ou dans des embuscades mortelles, où ils se faisaient tirer comme des lapins.

Pourquoi cette passion de la reconstitution? Férus d’histoire, pas spécialement de Bonaparte, "mais les costumes du premier empire sont extraordinairement chatoyants. Ensuite, ce qui nous tient, c’est la camaraderie. Nous sommes 11 à avoir fait le déplacement à Ligny."

On voit peu de femmes dans le bivouac. Normal, elles ne combattaient pas. Aucune féministe ne hurlera au scandale d’apprendre qu’elles s’occupent de l’intendance, et du pot-au-feu. En bivouac, ce sont les soldats qui cuisinent les fruits de leurs rapines. Les femmes, elles, suivent les militaires, comme cantinières ou vivandières. "Et celles qui sont ici doivent être fort amoureuses. Dormir dans de la paille, franchement" , rigole Philippe Julien.

Un canon tonne dans la prairie. Des tambours vrillent l’air. Face aux Français, il y a les Prussiens notamment, commandés par le maréchal Blücher et reconnaissables à leur tunique verte. "Nous ne sommes pas des soldats de l’armée régulières, mais des miliciens du peuple." Un Allemand décode la croix cousue sur son couvre-chef: "Mit Gott Fur Koenig Und Vaterland".

Dans le blanc des yeux

Ce samedi, c’est répétition générale pour la bataille de dimanche après-midi. Le canon tonne dans la prairie. Les spectateurs affluent.

Si l’on est à Ligny, la légendaire bataille de Waterloo, livrée le 18 juin, et les causes de la défaite, s’invitent dans les commentaires. "Il pleuvait. Tirés, les boulets de canon, censés pulvériser des lignes entières de soldats, par rebondissements, s’enterraient dans la terre" . Et puis, le maréchal Grouchy, posté au mauvais endroit, du côté de Wavre, n’a pas bougé, attendant un ordre clair qui n’est jamais venu. À Ligny, les Prussiens, quoique battus, n’ont pas été mis en déroute, ce qui leur a permis de se refaire une armée et venir prêter main-forte aux troupes de Wellington à Waterloo.

La bataille de Ligny éclata le 16 juin 1815. "Ça a été un innommable carnage le long du ruisseau, un monstrueux et sanglant corps à corps. 12.000 Français auraient péri à Ligny" , note Jean-Luc Monclus, l’historien de service du 2erégiment d’artillerie à pied de la ligne, 7ecompagnie, de Seneffe. Mettons-nous à la place de ces hommes en première ligne d’un régiment partant au feu. Ils allaient être foudroyés.

"Marcher au canon, cent mètres en ligne, de front avec, en face, des gens qui vont tirer quand vous serez à 20 mètres. Une bonne partie de la première ligne s’effondre, mais la seconde ligne est obligée de boucher les trous, et ainsi de suite. C’était un tir à pipes" , détaillent les reconstitueurs. Les balles de plomb grêlaient les os et causaient d’effroyables plaies. "Et quand les hommes se voyaient dans le blanc des yeux, c’était pour s’enfourcher à la baïonnette." La boucherie.

Dans le bivouac, les régiments se constituent. Aux tambours, ils gagnent la prairie pour rejouer la petite bataille, veille de la grande. Sous le ciel bleu, les troupes opèrent des mouvements guère lisibles aux néophytes. Il faut plutôt y voir une image lyrique. Chaque salve qui retentit sur le lumineux tapis vert enveloppe les soldats d’une éphémère fumée scintillante, tandis qu’à intervalles réguliers, les canons cognent la campagne ensoleillée.