Sombreffe: la ferme d’En-Bas achetée par la commune, avant qu’il n’y ait des dégâts irréversibles?

Cette fois, pas d’interrogation sur le poulailler de Ligny ou les fabriques d’église de l’entité mais une question pertinente sur l’avenir de la ferme d’En-Bas à Ligny.

En effet, le 9 novembre 2021, le conseil communal de Sombreffe avait décidé de marquer son accord de principe sur la création d’une emphytéose sur le site de la Ferme d’En Bas à Ligny au profit de la Commune de Sombreffe. "Force est de constater que six mois plus tard, le dossier semble au point mort", déclare Marc Laloux. Et d’ajouter: " En tant que conseiller communal, j’ai sollicité la consultation des pièces qui seraient venues s’ajouter au dossier depuis novembre 2021. Mais rien ne m’a été présenté, pas de procès-verbal de réunion, pas de délibération du Collège. Or, depuis deux ans, le bâtiment est occupé à se dégrader, il faut donc agir toutes affaires cessantes afin de le préserver. Il semble évident qu’une troisième année sans occupation, donc sans chauffage, risque d’occasionner des dégâts qui pourraient être irréversibles pour la sauvegarde de l’outil. "

Dès lors, afin d’éviter ce qu’il considère comme une catastrophe, le conseiller communal DéFI propose ni plus ni moins que la commune de Sombreffe achète la ferme d’En-Bas. " C’est la seule salle de spectacle existant sur le territoire de la commune de Sombreffe, argumente Marc Laloux, et il est indéniable qu’une salle de spectacle est indispensable dans notre entité. "

Le manque de chauffage depuis deux ans, la dégradation continue de l’immeuble, des inondations récentes qui n’ont pas été suivies de mesures conservatoires ne sont pas les seuls éléments qui sous-tendent la demande d’achat: "Le bâtiment ne dispose toujours pas d’un permis d’environnement de classe 2 requis pour son fonctionnement (pas de demande en cours), alors qu’il s’agissait d’une condition à l’emphytéose à venir et il n’est toujours pas en ordre en matière de conformité incendie (pas de demande de visite en cours)", précise encore Marc Laloux. Ce bâtiment historique appartient actuellement à l’association des œuvres du Doyenné de Gembloux.