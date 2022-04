Depuis de nombreuses années, la Commune de Sombreffe, l’ASBL Samaravia et son atelier broderie proposent cet événement. La broderie suscite encore beaucoup d’intérêt et si elle n’a pas encore retrouvé les lettres de noblesse qui étaient les siennes dans le passé, elle est devenue une activité de plus en plus appréciée. La meilleure preuve est sans doute le succès remporté chaque année par cette exposition qui, lors de sa dernière édition, avait accueilli plus de 400 personnes.

Ce qui fait aussi l’originalité de cette manifestation organisée au centre culturel de Ligny, c’est son organisation en deux salles, l’une réservée à une grande brocante du fil qui fera le bonheur de tous les chineurs spécialistes des travaux, et l’autre à une exposition d’ouvrages réalisés par les participants au cours de broderie de Samaravia, sur le thème de la broderie blanche.

Cette année, l’exposition accueille deux créatrices belges: Nadine Igot, en broderie créative, et Blandine Delépine, pour le P’tit bûcheron . L’occasion aussi pour toutes celles qui veulent découvrir les joies de ce passe-temps de se renseigner sur les cours organisés par Monique Focant, qui se déroulent en matinée et en soirée et qui sont accessibles aussi bien aux débutantes qu’aux expérimentées.

Rue du Pirou 8, à 5140 Ligny. Prix: 2 €. Monique Focant, 0478 22 45 17 ou moniquefocant@hotmail.com