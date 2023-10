Sambreville : premier concert à la maison pour la chanteuse Farah Nella au théâtre d’Auvelais

Sur les planches du théâtre, elle sera accompagnée de ses danseurs ainsi que de ceux de l’ASBL Mouvements de Tamines et des enfants du conservatoire Jean Lenain d’Auvelais. Une belle collaboration pour promouvoir les talents du coin. "Ça me tenait vraiment à cœur de proposer mon premier concert chez moi, à Sambreville et, surtout, de travailler en collaboration avec une ASBL et le conservatoire. Je propose également un concours aux talents de la région pour qu’ils se produisent en première partie du concert (voir ci-contre)."

Durant plus d’une heure, l’artiste proposera son premier titre, Bombarder, ainsi que les chansons de son futur album. "C’est l’occasion de découvrir mon univers musical: pop urbaine, piano cover ou encore latino. J’interpréterai également les titres de grands chanteurs belges. Il y en aura pour tous les goûts."

En quête de fidélité

Ce premier concert, c’est la suite logique de la carrière de Farah Nella. "Je suis fière et heureuse de voir que la première date est quasi complète alors que j’ai été absente pendant trois ans après avoir buzzé avec le titre Karma. Je vois que les gens ne m’ont pas oublié. Je ressens déjà un stress mais il est positif. J’ai envie de tout donner !"

Quant à son premier clip, diffusé sur Youtube depuis cinq mois, les retours sont très positifs même s’il n’a pas atteint le million de vues. "Je vous avoue qu’avec l’équipe, nous nous attendions à des chiffres plus négatifs après trois ans sans chanson (NDLR: son clip a été visionné 80 000 fois.) Plus que le visionnage sur Youtube, il y a également le nombre de téléchargements sur les plateformes comme Deezer, Soptify ou encore Apple Music. Et là aussi, je m’en sors très bien ! Les statistiques sont constantes. Je préfère avoir des gens qui m’écoutent tous les jours plutôt que d’avoir un buzz et d’être oubliée aussi vite. C’est ce qui m’importe."

Avec cet événement, Farah Nella compte renforcer le lien avec ses fans avant de leur offrir son premier album en 2024.

Les billets sont disponibles sur les sites farahnella-officiel.com ou depuis son Intsagram Farahnella.officiel ou en direct au conservatoire Jean Lenain d’Auvelais.